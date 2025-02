Bárbara Borges exalta o amor com Iran Malfitano: 'Fortalecendo nossa conexão'

A atriz Bárbara Borges, que deu as boas-vindas aos seus 46 anos, exalta o amor com o ator Iran Malfitano, em entrevista à Revista CARAS

Em plenitude e aberta às transformações. É assim que a atriz Bárbara Borges deu as boas-vindas aos seus 46 anos. Com uma carreira consolidada na arte, uma família que é seu maior presente e um relacionamento repleto de cumplicidade com o ator Iran Malfitano (43), ela celebra a nova idade com gratidão e grandes planos para o futuro. “Fazer aniversário é ficar cheia de vida e eu amo celebrar a minha vida! Chegar aos 46 anos com saúde, com todas as oportunidades que tive, com a experiência

incrível de ter meu maior presente que é ser mãe, me enche de gratidão”, afirma a atriz, mãe de Martin Bem (10) e Theo Bem (8), frutos de um relacionamento anterior.

Além da carreira artística, no ano passado, Bárbara ainda decidiu expandir seus horizontes e mergulhou nos estudos da Psicologia. “Sou muito focada em autoconhecimento e expansão. Ano passado, comecei a faculdade de Psicologia e estou amando. Descobri que a arte e a Psicologia são caminhos que me inspiram, me renovam e transformam. E um não exclui o outro, pelo contrário, soma”, compartilha.

Aprender a olhar para dentro de si, aliás, tem sido fundamental para seu crescimento pessoal. “O maior aprendizado da vida foi o amor-próprio. Mais nova, tive problemas de autoaceitação e baixa autoestima. Buscava respostas fora, até que entendi que o caminho era para dentro. Desde então, minha vida

se transformou”, conta.

Juntos há dois anos e eleitos como um dos casais de A Fazenda mais queridos pelo público, a atriz e Iran compartilham uma relação baseada no companheirismo, outro pilar essencial em sua jornada. “Temos nossos pés no chão, vivemos os desafios da vida a dois e valorizamos sempre a beleza do simples. Conversamos muito, brincamos muito. Relacionamento é uma construção diária e a gente vai ajustando

e fortalecendo nossa conexão”, conta ela, que já pensa na possibilidade de oficializar a união em breve. “Sinto que, neste ano, queremos formalizar nossa união no papel”, revela.

Embora não seja para um futuro próximo, o casal também não descarta a possibilidade de ter um filho junto, ainda que reconheça algumas dificuldades dessa decisão. “Ter um filho hoje em dia demanda tempo e dinheiro. Prezo pela educação dos meus filhos e quero poder oferecer o melhor para eles. Dinheiro todo mundo pode fazer mais, mas tempo não tem como”, pondera a atriz.

Além de muita leveza e otimismo, foi com a maturidade que Bárbara aprendeu a enxergar sua beleza para além dos padrões impostos pela sociedade. “Mais nova, eu achava que precisava me sentir parte de um padrão para me sentir bonita. Isso é uma armadilha perigosa. Hoje, entendo que a verdadeira

harmonia é estar bem dentro do meu próprio padrão”, avalia ela, que dispensa tabus com a idade, embora saiba que existem muitos desafios a enfrentar. Principalmente, em relação à vida na própria arte. “Infelizmente, o etarismo é uma realidade para as mulheres, mas não me deixo abalar. Quando estamos bem emocionalmente e psicologicamente, a vida flui de forma mais leve, conectada com a beleza de ser quem somos”, afirma ela.

Para manter a autoestima e o bem-estar, Babi busca se reenergizar por meio de atividades como dança e meditação. “Amo dançar, andar de patins e praticar meditação. Este ano, também volto a treinar musculação para fortalecer o corpo”, conta.

Enquanto Bárbara se dedica à faculdade de Psicologia, ainda este ano, Iran vai estrear no elenco de Reis: A Esperança, a 13º temporada da série bíblica da RecordTV. Juntos, os atores ainda planejam

uma peça. “Queremos viajar pelo Brasil todo”, adianta Babi, provando que a relação entre eles vai

muito além da vida afetiva e também se materializa na jornada profissional de cada um.

