Ator português de Vale Tudo relembra escalação: 'Nunca tinha ouvido falar da novela'

Em entrevista à Revista CARAS, o ator português Ângelo Rodrigues, de Vale Tudo, relembra e entrega sobre os bastidores do remake da trama global

Ele conquistou o coração da terrível Odete Roitman e parece que o mesmo aconteceu com o resto do Brasil! Direto de Portugal, o ator Ângelo Rodrigues (37) estreia nas novelas brasileiras na pele de Martin, um dos amantes da temida vilã interpretada por Débora Bloch (61) na global Vale Tudo.

Ele se preparou para sua chegada no horário nobre da Globo com uma visita especial à Ilha de CARAS by GAV Resorts, em Angra dos Reis, durante os dias calmos neste calmo refúgio, o ator conversou com a Revista CARAS e relembrou escalação na trama do horário nobre da emissora.

Apesar de ter crescido acompanhando às novelas brasileiras, Ângelo confessa que não tinha conhecimento da primeira versão de Vale Tudo, o que encara como um grande desafio em sua carreira, motivo de muita pesquisa.

"Nunca tinha ouvido falar da novela, mas assim que surgiu o convite, fui dar uma pesquisada em quem tinha sido essa pessoa tão afamada! Vi que foi uma novela muito famosa nos anos 1980 e que teria um remake. Me disseram que, antes da internet, o primeiro meme do Brasil tinha sido ‘Quem matou Odete Roitman?’. Percebi que tinha sido um personagem realmente impactante para todo o País. Acrescentou uma responsabilidade no meu trabalho, mas fiquei muito feliz", declara.

O ator abre os bastidores do trabalho com Débora Bloch: "Já conhecia ela de novelas a que assisti na infância. Fiquei tranquilo, sabia que estava confortável. Recebi a confirmação numa quinta, viajei sábado, ensaiei segunda e gravei na terça. Contei com o profissionalismo da Débora, que me tratou muito bem".

Quem é Ângelo Rodrigues?

O ator Ângelo Rodrigues tem 37 anos e já é um rosto conhecido em novelas portuguesas, como Rosa Fogo e Laços de Sangue. No Brasil, ele atuou em As Canalhas, do GNT, (Des)Encontros, da Sony, e Olhar Indiscreto, da Netflix.

