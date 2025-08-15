Astro em ascensão, Thomás Aquino fala sobre fama de galã: 'Quem não gosta de receber elogios?'

Em entrevista exclusiva à Revista CARAS, o astro de Guerreiros do Sol Thomás Aquino fala sobre chegada aos 40, fama de galã e sonhos internacionais

O ator Thomás Aquino (39) está no auge de sua carreira. Ele brilha como protagonista de Guerreiros do Sol, no Globoplay, estreia em grande estilo na sua primeira novela das 21h, Vale Tudo, e ainda integra o elenco de O Agente Secreto, novo longa de Kleber Mendonça Filho (56), já premiado em Cannes.

Em entrevista exclusiva à Revista CARAS, o pernambucano abriu o coração sobre a chegada dos 40 anos, a fama de galã e os planos para o futuro.

“Estou vivendo minha melhor fase”

Ao ser questionado sobre a passagem do tempo, o ator garantiu que encara a nova fase de forma positiva.

“Estou feliz demais, acho que estou vivendo minha melhor fase. Você fica mais maduro e interessante com seus pensamentos. Não rolou nenhum tipo de crise”, afirmou.

Recém-morador de um novo imóvel, Thomás contou que se sente até mais jovem do que antes: “Estou morando sozinho, acabei de comprar um imóvel. Me vejo até mais jovem do que antes, é como me sinto. É uma plenitude muito grande. Estou me cuidando, voltei a malhar.”

Depois de quase uma década sem treinos, ele retomou a rotina de exercícios e acredita no poder do pensamento positivo:

“Fiquei uns oito anos sem fazer exercício. Sempre temos altos e baixos, mas mentalizo tanta coisa positiva que vai ser difícil os baixos me pegarem!”

Galã nas redes sociais

Com uma legião de admiradores, o ator se mostra acessível e carinhoso com os fãs: “Tento responder a todas as mensagens que recebo. Quando eu era fã de outras pessoas, adoraria que me respondessem também. Isso me motiva a trabalhar cada vez mais. Foi o que sempre busquei. Ser um artista que pudesse mexer com os espectadores.”

Além de corresponder ao carinho, Thomás também reflete sobre padrões de beleza: “Adoro tirar foto, conversar, já sentei na mesa de bar para falar sobre a vida! Quem não gosta de receber elogios? Sempre reflito sobre a questão da beleza, de furar o padrão. Cada um tem sua beleza e se todo mundo soubesse disso, o mundo seria muito melhor.”

Ambições internacionais

Questionado sobre o futuro, o ator foi direto: quer expandir suas fronteiras: “Eu espero conquistar o mundo! Quero fazer filmes fora do Brasil, seja qual for o país. Quero me tornar cada vez mais um ator internacional. Ganhar projetos, viajar, trabalhar, conhecer esse mundo. Me sinto muito honrado da caminhada até agora.”

