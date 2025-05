Ângelo Rodrigues cresceu assistindo às novelas brasileiras: ‘Queria fazer parte de tudo que via'

Em entrevista à Revista CARAS, o ator Ângelo Rodrigues, de Vale Tudo, ainda confessa que nunca tinha ouvido falar em Odete Roitman antes do convite para a novela

Ele conquistou o coração da terrível Odete Roitman e promete fazer o mesmo com o resto do Brasil! Direto de Portugal, o ator Ângelo Rodrigues (37) estreia nas novelas brasileiras na pele de Martin, um dos amantes da temida vilã interpretada por Débora Bloch (61) na global Vale Tudo. Ele se preparou para sua chegada no horário nobre da Globo com uma visita especial à Ilha de CARAS by GAV Resorts, em Angra dos Reis.

– Antes de participar da novela, você já tinha ouvido falar em Vale Tudo? Sabia que Odete Roitman era uma das personagens mais icônicas do Brasil?

– Nunca tinha ouvido falar da novela, mas assim que surgiu o convite, fui dar uma pesquisada em quem tinha sido essa pessoa tão afamada! Vi que foi uma novela muito famosa nos anos 1980 e que teria um remake. Me disseram que, antes da internet, o primeiro m e m e d o B r a s i l t i n h a sido ‘Quem matou Odete Roitman?’. Percebi que tinha sido um personagem realmente impactante para todo o País. A c r e s c e n t o u uma responsabilidade no meu trabalho, mas fiquei muito feliz.

– Como foi gravar com a Débora Bloch?

– Eu soube do convite há poucos meses. Eu estava trabalhando em Lisboa, preparando um espetáculo, e surgiu do nada a possibilidade de gravar com a Débora Bloch. Já conhecia ela de novelas a que assisti na infância. Fiquei tranquilo, sabia que estava confortável. Recebi a confirmação numa quinta, viajei sábado, ensaiei segunda e gravei na terça. Contei com o profissionalismo da Débora, que me tratou muito bem. Aliás, toda a equipe me tratou muito bem. Sabia que ela queria entregar algo bom, ela é muito generosa.

– Como se divide entre a carreira em Portugal e no Brasil?

– É um processo gradual. Vim pela primeira vez ao Brasil em 2012 como turista e pensei que precisava trabalhar aqui. Em 2014, fiz intercâmbio aqui e tive vontade de integrar profissionalmente o mercado brasileiro. As oportunidades foram acontecendo com participações em séries. Não foi algo do nada. É algo que vem sendo construído com o tempo. Passo temporadas aqui todos os anos, semeando para colher os frutos.

– Como era o seu contato com novelas brasileiras em Portugal?

– As novelas da Globo são muito famosas em Portugal. A maior parte da cultura brasileira que recebemos por lá vem da Globo. Sendo um ator e até mesmo antes, quando criança, queria fazer parte de tudo o que via na televisão, sejam as novelas portuguesas ou do Brasil. Fico feliz de estar acontecendo isso agora, na hora certa.

– O que conhece de especial do Brasil?

– Ao longo desses anos, eu conheci algumas cidades, mas sinto que ainda conheço muito pouco. O Brasil é um elefante geográfico. São vários países dentro do mesmo país. Só fui ao Rio, São Paulo, Bahia e Amazonas. Sei que falta muita coisa. Sou um apaixonado inveterado pelo Brasil. Sou apaixonado pela nossa língua, tenho um carinho enorme pela história entre Portugal e Brasil. Acho que temos muito que aprender para o futuro sobre pautas importantes e a reparação histórica entre os povos. Falamos a mesma língua e ganhamos mais estando juntos.

– Como lida com os elogios do público? Ajuda na autoestima?

– Eu não tenho uma boa relação com elogios. Tem a ver com a minha construção da personalidade quando adolescente. Eu tinha baixa a u t o e s t i m a . Quando cresci, comecei a trabalhar isso de diversas formas. Criando mais confiança, treinando mais, comendo melhor. Isso até deu uma melhorada! Me chamam para personagens que são muito confiantes, um pouco afastados do que eu sou, mas é um desafio. Hoje, estou sabendo lidar melhor com os elogios, ainda estou me acostumando!

