Ana Hikari vive sob as suas próprias convenções: 'Nenhuma intenção de seguir todas as regrinhas'

Fase de novidades e descobertas. É nessa atmosfera que Ana Hikari está imersa nos últimos meses. Em pleno dia de seu aniversário de 30 anos, ela foi pedida em noivado pelo companheiro, o chef de cozinha uruguaio Facundo Connio. Já na carreira, além de toda a experiência como atriz — ela brilhou em novelas como Quanto Mais Vida Melhor e Família É Tudo —, Ana está se descobrindo em outras vertentes, apresentando e entrevistando.

Ao lado das amigas Agnes Brichta (28) e Nina Tomsic (24), a artista comanda o podcast Clube do Erro, no qual podem confabular sobre as mais variadas histórias que recebem dos ouvintes. “A gente se apoia muito. A gente tem essa troca maravilhosa entre nós. As pessoas mandam histórias perguntando se elas erraram em alguma situação ou não. A gente discute. E o mais legal é que a gente é melhor amiga e discordamos muito. E achamos isso muito maneiro, porque é possível ser amigo e discordar. Eu acho que esse é um grande recado que a gente dá hoje em dia para a situação política do nosso País. Vivemos uma grande ameaça à democracia e a ausência de diálogo era o maior sinal disso. Eu acho que o nosso podcast vem muito nesse sentido, de mostrar que é possível discordar por meio do diálogo. Tudo é divertido, tudo é engraçado”, comemora a atriz, direto da paradisíaca Angra dos Reis, no litoral fluminense, durante sua passagem pela Ilha de CARAS 3.0 by GAV Resorts.

– Você está exercendo uma nova faceta — de apresentadora — nas festas de novelas e improvisando até uma espécie de Video Show nas redes sociais. Como está sendo a recepção dos fãs? De onde veio a vontade para se arriscar nesse universo?

– Dentro do audiovisual, como atriz, sempre foi muito difícil ver uma representatividade em relação às pessoas amarelas, né? São pouquíssimos nomes que a gente consegue pensar, lá no passado, na televisão. Eu fui a primeira protagonista asiática da TV Globo. As pessoas sempre falam, mas a Danni Suzuki, infelizmente, não teve a oportunidade de fazer uma protagonista, o que eu acho um desperdício. Mas eu sempre via, por exemplo, muitas apresentadoras de origem asiática. Por ser comunicativa e ter esse lado mais extrovertido, vi que poderia ter uma oportunidade ali. Eu cresci vendo a Geovanna Tominaga apresentando, a própria Danni... Elas serviram de referência para mim. Sempre que eu encontro jornalistas nas estreias dos meus projetos, eu dou a maior atenção, porque eu sei o quanto é difícil. Fiz faculdade conhecendo muita gente de comunicação. Eu sei o quanto essa galera de jornalistas estudou para poder estar ali. Eu estou chegando devagarinho, aprendendo. Estou tendo a humildade de entender que é um espaço novo para mim. Mas estou me sentindo muito confortável. E as pessoas estão me dando um retorno muito positivo.

– E você foi pedida em casamento no meio da sua festa de aniversário! Foi uma surpresa? Como aconteceu? O que você sentiu?

– Teve uma galera que comentou: ‘Que coisa feia! Era o dia dela. Ele tirou o protagonismo dela’. Sabe que o povo sempre tem alguma coisa chata a dizer sobre o momento dos outros. De forma alguma ele estragou o meu dia. Pelo contrário, eu fiquei tão feliz. Foi uma surpresa tão bonita. O dia foi mais ainda sobre mim. Estava tudo certo. Eu não me senti perdendo o protagonismo naquele dia. As pessoas que ficaram preocupadas. E ele fez uma coisa que já estava acordada entre a gente, que era um pedido de noivado. Eu já tinha pedido ele em casamento. Depois eu só falei: ‘Vai lá, amor, dá seu show, se vira, faz o que você quiser, brilha!’. Essa é a relação mais saudável que eu já tive na minha vida. Tudo entre a gente é muito conversado. Estar nessa relação aberta e à distância, para mim, é o mais saudável.

– Como é para você viver um relacionamento aberto? Muita gente ainda tem ideias erradas sobre isso...

– A gente conversa, tem vários acordos, combinados. A gente tem muito respeito um pelo outro e eu acho que isso é o mais bonito. Poder se amar com tanta sinceridade e liberdade de falar o que a gente quer, poder se sentir bem um com o outro. Qualquer coisa sobre essa relação, eu vou sentar e conversar. Porque o mais importante da relação aberta não é o fato de eu poder beijar outra boca. O mais importante é que qualquer coisa que aconteça, a gente tem a liberdade de conversar um com o outro, sobre qualquer problema. Nenhum assunto é proibido na nossa relação. Todos os assuntos são muito bem-vindos se for para a gente se sentir mais confortável e se for para a gente respeitar ainda mais um ao outro.

– E o que podemos esperar da festa de casamento?

– Eu não tenho prioridade nenhuma de fazer uma festa de casamento. Eu quis me divertir com isso. Eu acho divertido viver essa experiência com alguém. Meu namorado é uma pessoa ótima, eu estou gostando de ver as coisas da vida com ele, então tudo bem noivar. É mais sobre isso do que sobre o compromisso social. Eu não tenho nenhuma intenção de seguir todas as regrinhas da sociedade. Eu não sou essa pessoa.

