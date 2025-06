Ana Hikari revela quais artistas a influenciaram: 'Vi que poderia ter uma oportunidade’

Em entrevista à Revista CARAS, Ana Hikari abraça as transformações na carreira e faz confissão sobre representatividade no audiovisual

Fase de novidades e descobertas. É nessa atmosfera que Ana Hikari (30) está imersa nos últimos meses. Na carreira, além de toda a experiência como atriz — ela brilhou em novelas como Quanto Mais Vida Melhor e Família É Tudo —, ela está se descobrindo em outras vertentes, apresentando e entrevistando.

Ao lado das amigas Agnes Brichta (28) e Nina Tomsic (24), a artista comanda o podcast Clube do Erro, no qual podem confabular as mais variadas histórias que recebem dos ouvintes. Em entrevista à Revista CARAS, durante sua passagem pela Ilha deCARAS 3.0 by GAV Resorts, Ana Hikari reflete sobre as transformações ao longo da carreira e confessa ao falar da função de apresentadora.

"Eu estou chegando devagarinho, aprendendo. Estou tendo a humildade de entender que é um espaço novo para mim. Mas estou me sentindo muito confortável. E as pessoas estão me dando um retorno muito positivo", afirma.

'Serviram de referência'

Ana Hikari possui o título de primeira protagonista asiática em uma novela da Globo, quando interpretou a personagem Tina em Malhação: Viva a Diferença, no ano de 2017. A atriz fala sobre representatividade e avalia o cenário artístico.

"Dentro do audiovisual, como atriz, sempre foi muito difícil ver uma representatividade em relação às pessoas amarelas, né? São pouquíssimos nomes que a gente consegue pensar, lá no passado, na televisão. Eu fui a primeira protagonista asiática da TV Globo. As pessoas sempre falam, mas a Danni Suzuki, infelizmente, não teve a oportunidade de fazer uma protagonista, o que eu acho um desperdício", diz.

"Mas eu sempre via, por exemplo, muitas apresentadoras de origem asiática. Por ser comunicativa e ter esse lado mais extrovertido, vi que poderia ter uma oportunidade ali. Eu cresci vendo a Geovanna Tominaga apresentando, a própria Danni... Elas serviram de referência para mim", finaliza a atriz.

Leia mais em: Ana Hikari abre o coração ao falar de noivado aberto: 'Consequência de algo mais lindo'

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: