Ana Hikari rebate críticas: 'Relação aberta e à distância, para mim, é o mais saudável'

Ana Hikari vive um relacionamento aberto com Facundo Connio; em entrevista à Revista CARAS, ela abre a intimidade ao falar de amor

Fase de novidades e descobertas. É nessa atmosfera que Ana Hikari (30) está imersa nos últimos meses. Na carreira, além de toda a experiência como atriz — ela brilhou em novelas como Quanto Mais Vida Melhor e Família É Tudo —, ela está se descobrindo em outras vertentes, apresentando e entrevistando.

A atriz foi pedida em casamento pelo companheiro, o chef de cozinha uruguaio, Facundo Connio na celebração do seu aniversário. Em entrevista à Revista CARAS, durante passagem pela Ilha deCARAS 3.0 by GAV Resorts, Ana Hikari falou sobre o relacionamento e rebateu críticas.

No meio da festa de 30 anos, que aconteceu no Meow Maison, na cidade de São Paulo, o companheiro da artista se ajoelhou e fez o pedido para que os dois fiquem noivos e se casem no futuro. Apesar do momento de amor, Ana Hikari relembra que algumas pessoas criticaram o pedido.

"Teve uma galera que comentou: ‘Que coisa feia! Era o dia dela. Ele tirou o protagonismo dela’. Sabe que o povo sempre tem alguma coisa chata a dizer sobre o momento dos outros. De forma alguma ele estragou o meu dia. Pelo contrário, eu fiquei tão feliz. Foi uma surpresa tão bonita. O dia foi mais ainda sobre mim. Estava tudo certo", rebate.

Ana Hikari e o noivo vivem um relacionamento aberto pautado em muito respeito e união. Segundo a atriz, o 'segredo' para uma relação não monogâmica dar certo é ter diálogo e alinhamento das expectativas. Ela reforça:

"Essa é a relação mais saudável que eu já tive na minha vida. Tudo entre a gente é muito conversado. Estar nessa relação aberta e à distância, para mim, é o mais saudável", finaliza a atriz Ana Hikari ao falar do relacionamento.

Leia mais em: Ana Hikari revela quais artistas a influenciaram: 'Vi que poderia ter uma oportunidade’

CONFIRA UMA PUBLICAÇÃO RECENTE DA ATRIZ ANA HIKARI NAS REDES SOCIAIS: