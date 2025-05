Ana Furtado ignora ataques e foca em novos projetos na TV: 'Dou atenção ao que merece'

Em entrevista à Revista CARAS, Ana Furtado revela objetivos profissionais e fala sobre críticas

Fora da Globo,Ana Furtado (51) vive uma fase de reinvenção e plenitude na carreira. Após encerrar um longo ciclo na TV aberta, a apresentadora abraçou novos formatos, como as premiações internacionais exibidas pela TNT e, mais recentemente, estreou no dia 3 de maio o programa de viagens O Passeio, agora exibido pelo canal de variedades TLC.

Com uma trajetória admirável na televisão brasileira, Ana tem se mostrado firme e serena ao lidar com opiniões negativas. Em entrevista à Revista CARAS, ela comentou sobre as críticas e reforçou que prefere manter o foco no que realmente importa: seu crescimento pessoal e profissional.

“O ataque não pode ser levado a sério. Dou atenção e escuto o que merece que eu dê atenção”, declarou com firmeza, destacando que sua energia está voltada a projetos que a fazem feliz. A comunicadora também valoriza boas companhias em sua jornada.

Com o novo projeto já no ar, Ana está animada com as possibilidades futuras e não descarta ampliar o alcance de O Passeio para outras plataformas, como o YouTube. Segundo ela, novos episódios já estão finalizados e prontos para o público.

LEIA TAMBÉM:Camila Queiroz revela como a maturidade transformou sua relação com a autoestima: 'Aprendi'

“Estamos negociando e isso me traz uma alegria muito grande, porque viajar é uma das coisas que me fazem mais feliz. O Passeio já tem outras temporadas gravadas, editadas e prontas para ir ao ar”, adiantou a apresentadora, empolgada com os próximos passos.

Nos bastidores da televisão, rumores apontam que Ana Furtado pode ser anunciada como nova contratada do SBT. Seu marido, J. B. Oliveira, o Boninho, foi recentemente apresentado ao mercado publicitário como responsável por novos projetos na emissora, com estreias previstas ainda para este ano ou o próximo. Ana, inclusive, já fez uma visita aos estúdios do canal e participou de atrações como o tradicional Programa Silvio Santos.