Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  2. Alinne Moraes sobre vida amorosa: 'Achei que não fosse encontrar minha metade'
Revista / CHEIA DE ATITUDE

Alinne Moraes sobre vida amorosa: 'Achei que não fosse encontrar minha metade'

Em entrevista exclusiva à Revista CARAS, Alinne Moraes abre a intimidade ao falar de vida amorosa e comenta relação com o marido

Felipe França e Fernanda Chaves
por Felipe França e Fernanda Chaves
[email protected]

Publicado em 12/08/2025, às 12h40

Alinne Moraes é casada com Mauro Lima - Foto: Vinícius Mochizuki
Alinne Moraes é casada com Mauro Lima - Foto: Vinícius Mochizuki

Alinne Moraes (42) é conhecida por suas inúmeras personagens. Para além da carreira de atriz, ela começou a trajetória artística como modelo, chamando atenção por sua beleza. Atualmente casada com o cineasta Mauro Lima (57) ela confessa ter acreditado, por muito tempo, que não encontraria sua 'metade'. 

Em entrevista exclusiva à Revista CARAS, na qual é a capa da semana, Alinne Moraes fala sobre vida amorosa. Segundo a atriz, ela sempre foi uma mulher independente apontando que isso acaba assustando e relembra. 

"Muitos homens têm medo da potência feminina. Quando era solteira, os homens não chegavam e os que se aproximavam ficavam assustados com minhas conquistas, pensamentos, sonhos, meu jeito de ser. Achei que não fosse encontrar minha metade, mas é possível! Porque quando você tem clareza, você vai vendo o que não é bom. Nunca perdi muito tempo, entendi que não vou mudar ninguém", declara.

Alinne Moraes fala sobre o marido: "Só um homem como Mauro para conseguir estar comigo. Sempre fui independente, então tem que ser um homem seguro, que não tenha medo", diz. A atriz menciona como eles se dividem na educação do filho, Pedro (11): "Meu marido também é feminista e isso facilita. Parte da vida passei com duas mulheres e agora são dois homens em casa. Isso me preenche", confessa.

Em outro momento

Alinne Moraes responde por que não aceitou participar da nova trama de Aguinaldo Silva (82). Ela reforça ser uma apaixonada pelo gênero novela, mas vai estrear uma peça no final do ano e não poderia realizar se estivesse em Três Graças

"Amo fazer novela! Mas para fazer são nove, oito meses no ar e já começa quase quatro meses antes. Você faz as malas e se despede dos amigos, da família e fica internada nos Estúdios Globo. Tem o domingo de folga, que é para decorar os textos. A imunidade cai, você fica sensível, então tem que estar preparada. Fora que você deixa de fazer outras coisas. A gente vai pesando tudo. Vou estrear uma peça no final do ano, se estivesse na novela, não conseguiria fazer", responde a atrizAlinne Moraes.

Felipe França e Fernanda Chaves

