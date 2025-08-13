Alinne Moraes faz revelação: 'Meus sonhos são esses'

Alinne Moraes tem uma vida reservada ao lado do marido e filho; em entrevista exclusiva à Revista CARAS, a atriz fala sobre carreira e maternidade
Publicado em 13/08/2025, às 14h04 - Atualizado às 14h07
Alinne Moraes (42) começou sua trajetória artística muito cedo e, desde então, vem chamando atenção do público pelo seu taleto. Com anos de sua vida dedicados à arte, ainda existem alguns sonhos que a atriz pretende realizar.
Em entrevista exclusiva à Revista CARAS, na qual é a capa da semana, Alinne Moraes abre a intimidade e revela quais são esses desejos. Segundo a atriz, ela pretende se dedicar na produção de peças teatrais.
"Produzi uma peça na vida e gostaria de fazer mais. Levantar peça no Brasil é sempre um desafio. Não estou produzindo, mas faço uma peça, entre o final do ano e o começo de 2026, chamada Deus da Carnificina. Gravo uma série da Disney+ em fevereiro e tenho um filme com o Mauro, Cemitério de Aviões, para junho ou julho. Meus sonhos são esses e, mais para frente, acho que mais filmes, peças", declara. Ela ainda avalia o mercado audiovisual para mulheres.
"Fiz muitos filmes, só que sempre fui a mulher do Edu no Fica Comigo Esta Noite, a mulher do Homem do Futuro... Tudo bem que atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Mas temos que mudar a narrativa e eu espero tanto, porque são milhões de histórias para todas nós, atrizes, contarmos", debate.
Alinne Moraes é discreta e leva a vida longe dos holofotes ao lado do marido, o cineasta Mauro Lima (57), e do filho, Pedro (11). Ela dá detalhes de sua relação com o companheiro e fala da criação de seu herdeiro.
"Converso com ele sobre empatia, respeito às mulheres, mostro filmes, documentários. Meu marido também é feminista e isso facilita. Parte da vida passei com duas mulheres e agora são dois homens em casa. Isso me preenche. E só um homem como Mauro para conseguir estar comigo. Sempre fui independente, então tem que ser um homem seguro, que não tenha medo", finaliza a atriz Alinne Moraes.
