Alinne Moraes confessa por que recusou convite para Três Graças: 'Tinha outras coisas'

Em entrevista à Revista CARAS, Alinne Moraes fala da carreira e responde sobre 'Três Graças', próxima novela de Aguinaldo Silva na Globo
Alinne Moraes (42) é conhecida por suas inúmeras personagens, a mais recente de sua lista de personas ficcionais é Jânia, de Guerreiros do Sol, trama do Globoplay. Para além deste sucesso, também foi noticiado que a atriz recebeu o convite para participar de Três Graças, próxima novela do horário nobre da Rede Globo.
Em entrevista exclusiva à Revista CARAS, na qual é a capa da semana, Alinne Moraes responde por que não aceitou participar da nova trama de Aguinaldo Silva (82). Ela reforça ser uma apaixonada pelo gênero novela, mas vai estrear uma peça no final do ano e não poderia realizar se estivesse em Três Graças.
"Amo fazer novela! Mas para fazer são nove, oito meses no ar e já começa quase quatro meses antes. Você faz as malas e se despede dos amigos, da família e fica internada nos Estúdios Globo. Tem o domingo de folga, que é para decorar os textos. A imunidade cai, você fica sensível, então tem que estar preparada. Fora que você deixa de fazer outras coisas. A gente vai pesando tudo. Vou estrear uma peça no final do ano, se estivesse na novela, não conseguiria fazer", declara.
A atriz também confessa ter optado por priorizar momentos ao lado do filho, Pedro (11), que está em uma fase mais próxima da adolescência. "E também tinha outras coisas, como o Pedro, por exemplo, que está na última infância dele, chegando à adolescência. Não quero perder esse momento. Já trabalhei muito nesses 11 anos com ele, mas sempre dando pausa. É importante para respirar, se inspirar", finaliza a atriz.
