CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Revista
  2. Alinne Moraes confessa por que recusou convite para Três Graças: 'Tinha outras coisas'
Revista / FOCADA NA ARTE

Alinne Moraes confessa por que recusou convite para Três Graças: 'Tinha outras coisas'

Em entrevista à Revista CARAS, Alinne Moraes fala da carreira e responde sobre 'Três Graças', próxima novela de Aguinaldo Silva na Globo

Felipe França e Fernanda Chaves
por Felipe França e Fernanda Chaves
[email protected]

Publicado em 11/08/2025, às 14h53

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Alinne Moraes - Foto: Vinícius Mochizuki
Alinne Moraes - Foto: Vinícius Mochizuki

Alinne Moraes (42) é conhecida por suas inúmeras personagens, a mais recente de sua lista de personas ficcionais é Jânia, de Guerreiros do Sol, trama do Globoplay. Para além deste sucesso, também foi noticiado que a atriz recebeu o convite para participar de Três Graças, próxima novela do horário nobre da Rede Globo. 

Em entrevista exclusiva à Revista CARAS, na qual é a capa da semana, Alinne Moraes responde por que não aceitou participar da nova trama de Aguinaldo Silva (82). Ela reforça ser uma apaixonada pelo gênero novela, mas vai estrear uma peça no final do ano e não poderia realizar se estivesse em Três Graças

"Amo fazer novela! Mas para fazer são nove, oito meses no ar e já começa quase quatro meses antes. Você faz as malas e se despede dos amigos, da família e fica internada nos Estúdios Globo. Tem o domingo de folga, que é para decorar os textos. A imunidade cai, você fica sensível, então tem que estar preparada. Fora que você deixa de fazer outras coisas. A gente vai pesando tudo. Vou estrear uma peça no final do ano, se estivesse na novela, não conseguiria fazer", declara.

A atriz também confessa ter optado por priorizar momentos ao lado do filho, Pedro (11), que está em uma fase mais próxima da adolescência. "E também tinha outras coisas, como o Pedro, por exemplo, que está na última infância dele, chegando à adolescência. Não quero perder esse momento. Já trabalhei muito nesses 11 anos com ele, mas sempre dando pausa. É importante para respirar, se inspirar", finaliza a atriz.

Leia mais: Alinne Moraes deixa fama de lado para viver sua essência: 'Evito alimentar meu nome'

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS:

Felipe França e Fernanda Chaves

Felipe França é jornalista formado pela Faculdade Cásper Líbero (FCL). É repórter de pautas especiais do Grupo Perfil. Tem passagens pela Coluna Flávio Ricco, no R7, e pela TV Gazeta. Possui paixão pelo universo da televisão, novelas e celebridades. Gosta da arte de ouvir histórias e pessoas.

Aguinaldo SilvaAlinne MoraesnovelaTrês Graças
Alinne Moraes Alinne Moraes   

Leia também

ENTREVISTA

O ator Dan Stulbach - Foto: Marcio Farias | Styling: Samantha Szczerb | Agradecimentos: Amil Confecções, Democrata e Oficina

Dan Stulbach exalta maturidade no ofício e na vida pessoal: 'Mais compreensivo com os meus erros'

ENTREVISTA

O ator Daniel Rangel - Foto: Ian Castilho

Daniel Rangel celebra 10 anos de carreira: 'Continuo com o frio na barriga'

ENTREVISTA

A atriz Mariana Sena ao lado do marido, Elzo Vieira, e da filha, Ayomi - Foto: Ian Castilho

Mariana Sena abre o jogo sobre transformações da maternidade: 'Me trouxe segurança'

ENTREVISTA

A atriz Alinne Moraes - Foto: Vinícius Mochizuki | Assistentes de fotografia: Rodrigo Rodrigues e Josias Vieira | Edição de moda: Ale Duprat | Styling: Kadu Nunnes | Beleza: Vivi Gonzo | Alinne veste: 7 for all mankind, ideológic, ellus | Joias: Iarà Fiugêiredo

Alinne Moraes deixa fama de lado para viver sua essência: 'Evito alimentar meu nome'

ENTREVISTA

Bruna Viola e Dani Kamphorst revelam mais detalhes do relacionamento - Fotos: Ian Castilho

Bruna Viola e Dani Kamphorst refletem sobre preconceitos: 'Parte tão importante da minha vida'

ENTREVISTA

Leticia Vieira revelou mais detalhes dos desafios de sua vida pessoal e profissional - Fotos: Kenny Hsu

Leticia Vieira abre o coração após estreia em novela da Globo: 'Vivo um sonho que não sonhei'

Últimas notícias

Kylie Jenner e Timothée ChalametPost de Timothée Chalamet alimenta rumores sobre término com Kylie Jenner
Bruna Biancardi mostra Neymar com as filhasBruna Biancardi mostra clique fofo de Neymar com as filhas, Mavie e Mel
Torcedor e Ronald ValençaMorre filho do vocalista da Banda Alma Gêmea. Ele tinha 27 anos
Luna AlvesCantora Luna Alves morre horas depois de postar agradecimento na web
Patrícia PoetaPatrícia Poeta revela que já sofreu um aborto
Zé FelipeTarólogo prevê problema de saúde e virada na vida de Zé Felipe: 'Precisa tomar cuidado'
O médico explicou mais detalhes da crise de pânico de Alvaro Xaro nos bastidores da GloboMédico analisa crise de pânico de Alvaro Xaro nos bastidores da Dança dos Famosos: 'Gatilhos'
Paulo Zulu está completamente recuperado após tratamento de câncer na bexigaMédico alerta para câncer enfrentado por Paulo Zulu: 'Comum em homens acima dos 55 anos'
Guilherme Fontes passou por cirurgiaGuilherme Fontes passa por cirurgia e revela qual é o seu estado de saúde
Anabela (Isabelly Carvalho) e Estela (Larissa Manoela)Êta Mundo Melhor!: Estela entra em pânico após Anabela perder a audição
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade