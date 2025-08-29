Alexandra Richter expõe aprendizado com a filha: 'Temos um laço fortíssimo'

Em entrevista à revista CARAS, a atriz Alexandra Richter reflete sobre sua carreira e surpreende ao contar detalhes de sua relação com a filha, Gabriela

A atriz Alexandra Richter (58) surpreendeu ao falar abertamente sobre sua relação com a pressão estética, os desafios das redes sociais e os aprendizados com a filha Gabriela. Durante a Temporada de Inverno CARAS 2025, em Campos do Jordão, a artista compartilhou reflexões sobre mais de três décadas de carreira e deixou claro que encara a vida com leveza e autenticidade.

Pressão estética e envelhecimento

Questionada sobre os padrões impostos no meio artístico, Alexandra foi direta: "Não me sinto pressionada de forma alguma. A gente já tem que dar conta das nossas pressões internas e de todas as nossas cobranças. A comparação é uma coisa que nem na época que não existia rede social eu fazia. Eu demorei muito para fazer sucesso, aconteceu só aos 36. Sempre tive uma noção muito clara de que a minha trajetória era só minha, dependia de mim, das minhas reações. Meu início de carreira não foi fácil".

A atriz ainda destacou o quanto a maturidade mudou sua forma de lidar com o tempo: "Depois dos 50, a gente assume o ‘foda-se’ para essas comparações. É libertador. A menopausa traz coisas ruins, mas trabalhando essa libertação, não nos sentimos pressionadas nem pelo tempo, que é implacável. Nós vamos envelhecer e é isso. É o meu corpo, não é de ninguém. Nas redes, são imagens que outras pessoas passam e nem sempre são verdadeiras".

Saúde, escolhas e rotina

Alexandra contou que seu estilo de vida influencia diretamente na disposição e energia: "Tenho 58 anos. A gente recebe os sinais da vida, precisamos entender como reagir a esses sinais. Hoje, recebemos muitos estímulos. Me cuido muito. Sou ovolactovegetariana, não fumo, não consumo muito álcool. Sei que essas escolhas me fazem bem. As pessoas elogiam minha pele, dizem que tenho muita energia e sei que isso é fruto das escolhas que fiz. Eu adoro fazer hortifruti, adoro escolher minhas frutas e legumes e o que colocamos para dentro. Eu sento para comer. Malho pouco. Bebo muita água. Nem todo mundo pode se dar a esse luxo. E acho importante ter o acompanhamento de um profissional".

Laço com a filha Gabriela

Ao falar da filha, estudante de Medicina, a atriz não conteve o orgulho: "Temos um laço fortíssimo de mãe e filha, de cumplicidade, confiança. Confiamos muito uma na outra. Minha filha é brilhante, é uma mulher de ouro, uma futura médica que se forma em um ano e meio. É só orgulho".

Ela completa: "É uma das pessoas mais empáticas que eu conheci ao longo de toda a minha vida. Está na profissão certa porque ela tem um olhar diferenciado para o ser humano".

"Foi uma criança agitada, hiperativa e sempre conseguiu se conectar. Nunca deu trabalho. As minhas amigas ficavam me alertando sobre a adolescência, mas ela nunca me deu trabalho mesmo. Ela me ensina muito. Foi ela que me levou para as redes sociais, ela ainda me ajuda com tudo", declara.

Carreira e sonhos

Ao relembrar sua trajetória, Alexandra destacou o divisor de águas: "Falo com muito orgulho da minha trajetória. Sou muito grata porque as pessoas certas apareceram na minha vida. Sempre com esforço. O meu divisor de águas foi o meu monólogo, Uma Loura na Lua. Já tinha 12 anos de carreira. O Maurício Sherman me chamou para ir para a Globo, comecei na Zorra Total e não saí mais. Sucesso no teatro, no cinema".

Segundo a atriz, a carreira artística exige resiliência: "A carreira artística é como a dos atletas. O cara vence todas as medalhas, mas na próxima Olimpíada ele estará no ponto de partida junto com os outros. Os projetos podem ser maravilhosos, um sucesso, mas podem não ser. Não temos a garantia. Devemos ter humildade. A gente passou por isso na pandemia, foi o maior susto. Lembro de pensar: ‘Será que um dia eu vou ser engraçada de novo?’".

E, mesmo com tantas conquistas, Alexandra ainda mantém um desejo em aberto: "O meu grande sonho é protagonizar um filme, um que seja um verdadeiro sucesso! Na televisão, também não protagonizei. Quero contar uma história maravilhosa que as pessoas se emocionem, chorem".

