  Alexandra Richter abre o jogo sobre humor e internet: 'Relutei o máximo que eu pude'
Revista / Reflexão

Alexandra Richter abre o jogo sobre humor e internet: 'Relutei o máximo que eu pude'

Em entrevista exclusiva para revista CARAS, a atriz Alexandra Richter reflete sobre sua carreira no humor, teatro e desafios com as redes sociais

Daniel Palomares Publicado em 28/08/2025, às 11h15

Alexandra Richter - Reprodução/Ian Castilho
Alexandra Richter - Reprodução/Ian Castilho

Durante a Temporada de Inverno CARAS 2025, em Campos do Jordão, a atriz Alexandra Richter (58) abriu o coração sobre sua trajetória no humor, a paixão pelo teatro e os desafios de se adaptar ao universo das redes sociais. Com mais de 30 anos de carreira, a artista destacou que sua essência vai muito além da imagem que o público conhece.

Humor como essência da carreira

Conhecida por seus papéis cômicos e por sua versatilidade no drama, Alexandra refletiu sobre a importância do humor em sua trajetória.

"O humor foi o que me lançou. Tenho uma veia cômica, um timing da comédia, isso não se ensina, é uma arte. Minha maior preocupação é contar a história. Nesse contar, eu vou me envolvendo. Não tenho a preocupação de ser uma atriz só de um gênero", disse.

No palco, segundo ela, a mistura entre gêneros se tornou marca registrada: "No teatro, que eu amo, eu protagonizo e escolho os papéis. Eu prefiro misturar a comédia com o drama. Minha última peça foi uma dramédia. As pessoas riam, era engraçado, mas era dramático ao mesmo tempo. Eu caminho bem por tudo isso", afirmou.

Para a atriz, a formação sólida também foi essencial nessa liberdade artística: "A minha formação me permitiu navegar por todos os gêneros. A nossa vida é assim, cheia de risos e também com lágrimas. Que bom que é assim", destacou.

Desafio com as redes sociais

Apesar de brilhar nos palcos e nas telas, Alexandra confessou que precisou vencer resistências para mergulhar no mundo digital.

"Eu não tinha uma relação de amor com rede social, demorei muito para ter um Instagram. Relutei o máximo que eu pude", revelou.

A artista lembrou que sua base vem de outra época: "Minha formação é teatral e numa era completamente analógica. A gente fazia trabalhos de faculdade na máquina de escrever, venho de uma outra geração. Eu preciso de ajuda para me relacionar com as redes", contou.

Leia também: Alexandra Richter reflete sobre próximos passos de sua carreira: 'Meu grande sonho é'

Com sinceridade, ela admitiu que ainda encontra dificuldades: "Não dou conta sozinha de fazer vídeos, criar, editar. Estou me esforçando para aprender. É muito ruim quando uma pessoa mais velha não consegue se adequar ao que vem surgindo e fica presa num discurso antigo. O tempo não volta", disse.

Mesmo com os desafios, Alexandra celebra a interação com o público: "O que tenho me esforçado agora é para ter conexão com meus seguidores e eles interagem muito comigo. Eu gosto disso. Não alimento ódio na internet. Não vou perder meu tempo com isso. Eu estou gostando do meu esforço para aprender. Podia ficar acomodada, mas não", concluiu.

