Adriane Galisteu fala sobre Senna em novo documentário: 'Não é um recado, é minha história'

A apresentadora Adriane Galisteu protagoniza documentário da HBO Max sobre sua história com Ayrton Senna e conta para CARAS os detalhes

Adriane Galisteu (52) segue firme em seu papel de quebrar tabus e dar voz à própria história. Ao lado do marido, Alexandre Iodice (53), e do filho, Vittorio(14), a apresentadora participou da temporada de inverno da Revista CARAS, em Campos do Jordão, e aproveitou para falar abertamente sobre o novo projeto que promete emocionar o público.

Se trata de um documentário original da HBO Max, que trará a perspectiva inédita de Galisteu sobre seu relacionamento com Ayrton Senna (1960-1994). Ao contrário da série da Netflix, que limitou sua presença na trajetória do piloto, a nova produção irá se concentrar na versão da apresentadora, com base no livro autobiográfico lançado por ela em 1994, publicado pela própria Editora CARAS.

“O documentário, que poderá ser visto esse ano, contará a história do meu livro, lançado pela CARAS em 1994. Não tinha intenção de fazer esse doc, mas percebi a comoção pelo livro, 30 anos depois do lançamento, e o Ayrton merece todas as homenagens”, declara Galisteu.

Segundo ela, o projeto não é uma resposta direta às críticas ou ao apagamento da sua figura em produções anteriores: “ Não se trata de uma resposta, não é um recado, é só a minha história ”, afirma.

A apresentadora ainda aproveita para reforçar sua postura diante da exposição midiática:

“Que fique claro: não sou essa mulher da confusão, da guerra e da polêmica. Mas tenho uma história para contar e ela merece ser contada”, enfatiza.

Adriane Galisteu e o documentário sobre Senna

O projeto foi anunciado durante o evento Rio2C, no Rio de Janeiro, e ainda não tem título ou data de estreia confirmados. O que já se sabe é que a produção terá como foco o ponto de vista da apresentadora, algo que fãs de Senna e da própria Galisteu esperavam há décadas.

O relacionamento entre Adriane e Ayrton, vivido nos últimos anos de vida do piloto, sempre gerou comoção e também controvérsias. Agora, três décadas depois, a apresentadora assume o protagonismo e promete lançar luz sobre sua versão dos fatos, com emoção, respeito e coragem.

