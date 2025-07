Adriane Galisteu fala sobre envelhecer: 'Acho uma m*rda, eu só aceito'

A apresentadora Adriane Galisteu desabafa sobre envelhecimento e fala sem filtro em entrevista para a Revista CARAS

A apresentadora Adriane Galisteu (52), conhecida por romper tabus e falar abertamente sobre temas considerados delicados, voltou a chamar atenção ao estampar a capa da Revista CARAS na temporada de inverno em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira. Ao lado do marido, Alexandre Iódice (53), e do filho, Vittorio(14), Galisteu protagonizou um dos desabafos mais sinceros sobre o processo de envelhecimento.

Sem meias-palavras, Galisteu revelou como encara o avanço da idade: "Lido mal, muito mal! As pessoas confundem envelhecer com finitude. Acho uma m*rda envelhecer, eu só aceito" , afirmou, com a franqueza que lhe é característica.

A apresentadora deixou claro que o problema não está nas mudanças físicas trazidas pela idade: "Mas é preciso ficar claro que não acho ruim os cabelos brancos, a falta de colágeno, a bunda caída, as rugas, porque tudo isso você conserta, coloca toxina, puxa, faz dieta", explicou.

Leia também:Adriane Galisteu fala sem filtros sobre menopausa: 'Me vi sem informação'

O que mais a incomoda, segundo ela, é a sensação de estar mais próxima do fim: "O problema é a finitude. Não gosto de ver o tempo passando e ver que você está mais perto do fim do que do início. Para mim, é difícil administrar isso. E percebo pela minha mãe, que fica diferente a cada dia, e pelo Vittorio, que também cresce muito rápido", desabafou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Adriane Galisteu revela segredo para manter a boa forma

A apresentadora Adriane Galisteu aproveitou um tempo livre para abrir uma caixinha de perguntas em seu perfil nas redes sociais nesta segunda-feira, 14. Durante a interação, um internauta quis saber o que ela faz para manter o corpo em forma aos 52 anos, e a artista contou que segue uma mesma estratégia há alguns anos.