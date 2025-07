Adriane Galisteu fala sem filtros sobre menopausa: 'Me vi sem informação'

Em entrevista à CARAS, a apresentadora Adriane Galisteu fala da menopausa, desabafa sobre sintomas e sugere caminhos para tratar

A apresentadora Adriane Galisteu (52) abriu o jogo sobre um tema que ainda é tabu para muitas mulheres: a menopausa. Em entrevista à Revista CARAS, onde é capa da edição, ela falou com franqueza sobre os impactos dessa fase em sua vida pessoal e profissional.

Apesar de manter hábitos saudáveis, Galisteu revelou que não estava preparada para as mudanças físicas e emocionais que a nova fase trouxe: “Quando eu me vi na menopausa, me vi sem informação”, desabafou.

Sintomas intensos e impacto no casamento

A artista contou que os efeitos foram mais fortes do que imaginava: “Tenho uma vida saudável, treino e achei que não teria problemas, mas a menopausa me atropelou. É importante desmistificar, porque chega a um ponto que, se você não souber lidar com isso, perde até o marido”, afirmou, destacando como o tema ainda é pouco debatido com profundidade.

Além da falta de libido, ela também enfrentou desafios emocionais: “Tive sintomas agudos. Você se acha feia, sem libido, carta fora do baralho. O humor muda, você não se reconhece e ainda tem o olhar da sociedade... Eu me vi nesse lugar”.

Galisteu alerta para alternativas

Apesar dos desafios, Adriane deixa uma mensagem positiva ao reforçar que é possível recuperar a autoestima e o bem-estar com tratamento adequado:

“A menopausa é um caos, mas o tratamento resolve rápido, essa é a parte boa, não precisa ter medo. Tem gente que fala que não pode fazer reposição hormonal, mas existem caminhos para tratar. A menopausa não é o fim”, concluiu.

Adriane Galisteu revela segredo

A apresentadora Adriane Galisteu aproveitou um tempo livre para abrir uma caixinha de perguntas em seu perfil nas redes sociais nesta segunda-feira, 14. Durante a interação, um internauta quis saber o que ela faz para manter o corpo em forma aos 52 anos, e a artista contou que segue uma mesma estratégia há alguns anos.

"O que faz para ficar tão magrinha?", quis saber a pessoa. "Faz um tempo que eu como metade e corro o dobro. Na verdade, quando eu fiz 45, eu já comecei com essa filosofia de comer a metade e correr o dobro. Pode acreditar que ajuda. Fora o clássico que todo mundo já sabe: quando a gente precisa apertar um pouco a dieta, já sabe o que tem que cortar", iniciou Galisteu.

