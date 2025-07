Adriane Galisteu fala de diagnóstico e impacto no casamento: 'Não é falta de amor'

Antes de diagnóstico, Adriane Galisteu revela que situação afetou seu casamento e a levou a buscar ajuda médica ao lado do marido, Alexandre Iódice

Adriane Galisteu (52) prova mais uma vez que não tem medo de quebrar tabus. Sempre autêntica e transparente, a apresentadora, que estrelou a capa da Revista CARAS nesta semana, abriu o coração sobre os efeitos da menopausa em sua vida pessoal e revelou como o tema delicado afetou seu casamento com Alexandre Iódice (53).

Durante sua participação na temporada de inverno da CARAS, em Campos do Jordão, ao lado do marido e do filho Vittorio (14), Galisteu explicou o motivo de decidir expor publicamente as dificuldades que enfrentou com a chegada dessa nova fase.

"Sempre tentei abrir minha vida, meu coração, falar dos meus defeitos, mas fiquei em dúvida se falaria ou não disso. Como me veriam nesse lugar? Fiquei um tempo sozinha nesse rolê", declarou.

Ela continua:"Foi me dando uma angústia, não podia suportar aquilo sozinha. Estava caindo sem ninguém saber, nem meu marido. Estava escondida, mas eu não sou assim, sempre fui uma mulher de verdade, gosto da minha vida, tenho orgulho da minha história. Não dava para viver aquilo sozinha."

Apoio do marido foi essencial

Segundo ela, a falta de compreensão sobre o que estava sentindo trouxe conflitos e incertezas ao relacionamento. O momento de virada veio com a reação acolhedora de Iódice, que propôs um caminho conjunto para entender o que estava acontecendo.

"O Alê falou: ‘Se está com problemas, vamos juntos ao médico’. Ele ficou aliviado porque achou que eu estava enlouquecendo. Precisa ter cuidados, senão o relacionamento desanda. Não é falta de amor, mas você se vê diferente. Se eu não me reconhecia, imagina ele", contou Adriane.

Adriane Galisteu fala sobre envelhecer

A apresentadora Adriane Galisteu revelou como encara o avanço da idade: "Lido mal, muito mal! As pessoas confundem envelhecer com finitude. Acho uma m*rda envelhecer, eu só aceito" , afirmou, com a franqueza que lhe é característica.

