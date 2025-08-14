CARAS Brasil
Realeza / Curiosidades

Você sabia? Príncipe William já dormiu uma noite na rua. Saiba o motivo

No auge de seus 20 anos, príncipe William decidiu dormir uma noite nas ruas de Londres e surpreendeu tablóides ao redor do mundo

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
por Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 14/08/2025, às 16h31

Príncipe William
Príncipe William - Foto: Getty Images

Na última quarta-feira, 13, o Seyi Obakin, CEO do Centrepoint, uma organização que busca auxiliar moradores de rua, relembrou uma história do Príncipe William. Em 2009, o monarca decidiu passar uma noite dormindo nas ruas em Londres quando se vinculou à instituição de Seyi.

Naquela noite, o CEO da instituição acatou a ideia do príncipe, e mesmo com temperaturas negativas, os dois entraram de cabeça no desafio. Seyi Obakin contou o que motivou William a tomar a decisão repentina. “Ele disse: 'Quero me aproximar dessa questão, e é muito bom ler sobre ela e conversar com as pessoas afetadas, mas que tal eu realmente sentir a situação pessoalmente?”, afirmou Seyi Obakin em entrevista à People.

Ele não queria estar em uma zona segura. Ele queria ter uma experiência que fosse o mais próxima possível da experiência que um jovem teria se tivesse que fazer essa escolha”, acrescentou o CEO.

Seyi Obakin contou que o Príncipe William sempre deixou suas intenções explícitas, estava lá para ajudar e sentia que poderia fazer mais pelas pessoas caso experienciasse a vida de moradores de rua “na pele”. “Ele queria se envolver, entender as questões e saber como poderia ajudar, e queria ajudar. Ele não desistiu disso desde o primeiro dia”, compartilhou ele.

A influência de Princesa Diana

A Centrepoint já era apoiada pela Princesa Diana antes de sua morte. Ainda quando crianças, Diana levou os filhos, William e Harry, para conhecer o abrigo The Passage, em Londres, e a família passou a fazer visitas frequentes. Segundo o atual diretor do abrigo, Príncipe William afirmou que as visitas à mãe marcaram sua trajetória, e deixaram uma impressão profunda e duradoura.

Falou sobre como sua mãe deixou bem claro que ele, como ela mesma disse, foi exposto à vida além dos muros do palácio. Isso é algo que ele e a esposa Kate Middleton estão fazendo com seus próprios filhos”, contou Mick Clarke, diretor do abrigo inglês, à revista People.

Atualmente, Príncipe William ainda batalha para encontrar novas maneiras para reduzir a quantidade de moradores de rua no Reino Unido, onde estas pessoas possam ter uma vida digna.

Leia também: O prato simples que a princesa Diana pedia para seus filhos, William e Harry

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

Realeza
Príncipe William Príncipe William   

