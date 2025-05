VÍDEO: Príncipe Louis imita o irmão, príncipe George, em evento oficial

O príncipe Louis mostrou que já se inspira em todos os movimentos do irmão mais velho, príncipe George. Filhos de Kate Middleton e príncipe William, eles participaram de um evento oficial da realeza britânica nesta semana e o vídeo de um momento dos irmãos chamou a atenção na internet.

Isso aconteceu quando Louis imitou uma atitude de George. Durante o evento, George fez o seu gesto tradicional de ajeitar o topete do cabelo. Então, Louis resolveu brincar com o irmão e imitou o gesto dele de um jeito irreverente. Com uma atitude exagerada e brincalhona, ele também ajeitou o cabelo como o irmão.

Assista ao vídeo:

7-year-old #PrinceLouis steals the show on VE Day as he fiddles with his hair and lends a hand to his father, #PrinceWilliam ❤️ #royalfamilypic.twitter.com/2LudSXLjbr