Sorrisão da princesa Charlotte rouba a cena em nova foto oficial

Família real mostra foto inédita da princesa Charlotte para celebrar a chegada dos 10 anos da filha de Kate Middleton e príncipe William

Filha de Kate Middleton e príncipe William, a princesa Charlotte completou 10 anos de idade nesta sexta-feira, 2. Para celebrar a data especial, a família real britânica mostrou uma nova foto da herdeira.

Na imagem, Charlotte surgiu em uma pose descontraída durante um passeio ao ar livre. Ela foi fotografada com um sorrisão no rosto enquanto aproveitava a caminhada com roupa de camuflagem.

“Feliz 10º aniversário, princesa Charlotte”, escreveram na legenda. A foto dela foi feita pela mãe. De acordo com o site SkyNews, a imagem mostra uma paisagem em Cumbria, no noroeste da Inglaterra.

Vale lembrar que Charlotte é a filha do meio de Kate e William, que também são pais do príncipe George, de 11 anos, e do príncipe Louis, de 7 anos.

Princesa Charlotte herdou talento da Rainha Elizabeth II

As semelhanças da princesa Charlotte com a rainha Elizabeth II (1926 - 2022) são mais do que físicas, isso é o que afirma o biógrafo da realeza Phil Dampier. A filha de nove anos da Kate Middleton e príncipe William também herdou um talento "brilhante" de sua bisavó.

Segundo o especialista, a filha do meio tem a habilidade de imitar famosos, assim como Elizabeth. "Me disseram que Charlotte herdou da rainha uma habilidade brilhante de imitar figuras conhecidas. Isso deverá ser útil no Natal, quando os integrantes da Família Real se reúnem em Sandringham para brincar de adivinhação", Dampier declarou à revista Hello.

Elizabeth era capaz de emular os trejeitos de uma gama variada de celebridades — incluindo até nomes da política internacional. O jornalista continuou dizendo: "A Rainha Elizabeth costumava fazer a família dela morrer de rir com as imitações de políticos, de presidentes dos Estados Unidos até o antigo líder russo Boris Yeltsin".

