Sheikha Moza e Rainha Sílvia se encontram em evento beneficente

A Sheikha Moza bint Nasser e a Rainha Sílvia da Suécia se encontraram durante um evento beneficente em Doha

O jantar beneficente no Raffles Doha contou com duas presenças ilustres. A Sheikha Moza bin Nasser e a Rainha Sílvia da Suécia se encontraram no local e esbanjaram elegância.

As duas foram filmadas pelos convidados ao se cumprimentarem na entrada do evento no Qatar nesta semana.

Os lucros do evento serão destinados para milhares de jovens no Catar e no Líbano atendidos por iniciativas regionais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GLAMURAMA (@glamurama)

Quem é a Rainha Sílvia?

A Rainha Sílvia é a esposa do Rei Carl XVI Gustaf, com quem está junto há cerca de 50 anos. Eles se conheceram nos Jogos Olímpicos de Munique, na Alemanha, em 1972. Ela nasceu na Alemanha e é filha da brasileira Alice Soares de Toledo e do alemão Walther Sommerlath. Ela viveu em São Paulo durante sua infância e fala português fluentemente.

A rainha teve três filhos: princesa Victoria, príncipe Carl Philip e princesa Madeleine.

Quem é a Sheikha Moza bint Nasser?

Sheikha Moza bint Nasser é a mãe do emir do Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, e é uma das 100 mulheres mais poderosas do mundo. Ela é apaixonada por moda e já comprou duas grifes internacionais.

Ela tem e 7 filhos e é formada em sociologia. Ela trabalha pela edução e a reforma social no Qatar.