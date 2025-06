Segredo da família real: Por que uma cadeira fica vazia nos casamentos?

Segredo da família real britânica é revelado: Saiba o motivo para uma cadeira ter ficado vazia nos casamentos da princesa Eugenie e do príncipe Harry

A família real britânica possui várias tradições e rituais detalhados em tudo o que faz. Desta vez, um segredo dos casamentos reais veio à tona: O motivo para uma cadeira sempre ficar vazia na igreja .

Os fãs da realeza mais atentos perceberam que um dos assentos da igreja ficou vazio em alguns casamentos reais, como nas uniões da princesa Eugenie com Jack Brooksbank e do príncipe Harry com Meghan Markle. Muitos poderiam imaginar que o assento vazio era uma homenagem para alguém que já morreu, mas o motivo não é esse. O verdadeiro motivo é bem mais simples e prático!

De acordo com o jornal The Mirror, a cadeira vazia nos casamentos na Capela de St George, em Windsor, aconteceu por causa da Rainha Elizabeth II (1926-2022). A publicação revelou que os organizadores dos casamentos reais sempre deixavam a cadeira na frente da rainha vazia para que ela pudesse ter uma visão livre do altar enquanto acompanhava o casamento dos netos .

A rainha sempre escolhia sentar na segunda fileira para deixar a primeira fileira para os pais dos noivos. Com isso, a organização deixava a cadeira bem na frente dela vazia para que ela pudesse ter uma vista clara e livre do altar, o que se tornou uma tradição.

Vale lembrar que os casamentos de Eugenie e Harry, netos da rainha, aconteceram em 2018, com poucos meses de diferença.

Casamento da princesa Eugenie - Foto: Getty Images

Casamento do príncipe Harry - Foto: Getty Images

Príncipe Harry tentou mudar o sobrenome dos filhos

O príncipe Harry perdeu o contato com a família real britânica nos últimos anos. Com isso, ele decidiu que queria mudar o sobrenome de sua família com Meghan Markle. A ideia dele era tirar dos seus filhos o sobrenome da família real, Mountbatten-Windsor, e dar para eles o sobrenome da mãe, a princesa Diana Spencer. Porém, o plano não deu certo.

De acordo com o site da Revista People, Harry procurou o tio Charles Spencer, que é irmão da princesa Diana, para contar de sua ideia de mudar de sobrenome. Ele queria se tornar um Spencer oficialmente para que os filhos pudessem usar este sobrenome. Porém, o tio disse para sobrinho não fazer isso porque iria ter várias contestações legais. Assim, Harry desistiu do seu plano.

