Saiba quanto tempo durou o reencontro do príncipe Harry com o Rei Charles III

Príncipe Harry reencontrou o pai, Rei Charles III, nesta quarta-feira, 10, após ficar 1 ano e meio sem contato com ele

O príncipe Harry reencontrou seu pai, o Rei Charles III, nesta quarta-feira, 10, após ficar 1 ano e meio sem contato pessoalmente com ele. Agora, os detalhes do momento especial de pai e filho foram revelados na imprensa.

De acordo com o site Daily Mail, o reencontro de Charles e Harry durou 55 minutos . O príncipe chegou à Clarence House, que é a residência oficial do rei, às 17h20 e foi visto saindo de carro por volta das 18h15.

No encontro, pai e filho tomaram um chá da tarde juntos enquanto conversavam. Porém, os detalhes da conversa não foram revelados publicamente.

Vale lembrar que o reencontro deles era uma incerteza. Isso porque Harry está em Londres desde o início da semana, mas Charles estava em Balmoral. Porém, o reencontro foi confirmado quando o rei voltou para Londres nesta quarta.

A última vez que o filho tinha visto o pai pessoalmente foi em fevereiro de 2024, logo depois do monarca anuncia que está com câncer.

O obstáculo no caminho de Harry e Charles

O príncipe Harry está afastado da realeza britânica há alguns anos e a reconciliação está cada dia mais distante. Com isso, a imprensa internacional revelou qual é o maior obstáculo na relação de pai e filho: o príncipe William, primogênito do rei.

De acordo com o site Daily Beast, Harry criou inimizades na família real com suas atitudes nos últimos anos e, principalmente, após questionar a autoridade do Rei Charles III no processo reivindicando segurança no Reino Unido. Com isso, o irmão dele, o príncipe William, ficou ainda mais contra o irmão e não tem o menor interesse em ver o pai fazer as pazes com o caçula.

Uma fonte da publicação apontou que Charles não poderia ‘deixar de herança’ para William a reconciliação com Harry, já que os irmãos teriam que conviver na realeza caso o caçula voltasse ao Reino Unido. “A equipe de William argumentou que Charles não pode deixar ao herdeiro um acordo com Harry com o qual William não poderia conviver”, informaram. Isso porque William é o próximo rei e teria que lidar diretamente com o irmão como membro da realeza.

Recentemente, uma fonte do jornal The Telegraph também comentou que William impede a reaproximação entre o pai e o irmão. “William é quem impede que seu pai tenha uma reconciliação adequada com Harry. Isso não ajuda em um momento em que o país se sentiria animado ao vê-los juntos novamente, assim como o Rei”, disse o informante.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Leia também: As 3 exigências do príncipe Harry para reencontro com o pai, Rei Charles III