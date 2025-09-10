Saiba quanto tempo durou o reencontro do príncipe Harry com o Rei Charles III

Príncipe Harry reencontrou o pai, Rei Charles III, nesta quarta-feira, 10, após ficar 1 ano e meio sem contato com ele
O príncipe Harry reencontrou seu pai, o Rei Charles III, nesta quarta-feira, 10, após ficar 1 ano e meio sem contato pessoalmente com ele. Agora, os detalhes do momento especial de pai e filho foram revelados na imprensa.
De acordo com o site Daily Mail, o reencontro de Charles e Harry durou 55 minutos. O príncipe chegou à Clarence House, que é a residência oficial do rei, às 17h20 e foi visto saindo de carro por volta das 18h15.
No encontro, pai e filho tomaram um chá da tarde juntos enquanto conversavam. Porém, os detalhes da conversa não foram revelados publicamente.
Vale lembrar que o reencontro deles era uma incerteza. Isso porque Harry está em Londres desde o início da semana, mas Charles estava em Balmoral. Porém, o reencontro foi confirmado quando o rei voltou para Londres nesta quarta.
A última vez que o filho tinha visto o pai pessoalmente foi em fevereiro de 2024, logo depois do monarca anuncia que está com câncer.
O príncipe Harry está afastado da realeza britânica há alguns anos e a reconciliação está cada dia mais distante. Com isso, a imprensa internacional revelou qual é o maior obstáculo na relação de pai e filho: o príncipe William, primogênito do rei.
De acordo com o site Daily Beast, Harry criou inimizades na família real com suas atitudes nos últimos anos e, principalmente, após questionar a autoridade do Rei Charles III no processo reivindicando segurança no Reino Unido. Com isso, o irmão dele, o príncipe William, ficou ainda mais contra o irmão e não tem o menor interesse em ver o pai fazer as pazes com o caçula.
Uma fonte da publicação apontou que Charles não poderia ‘deixar de herança’ para William a reconciliação com Harry, já que os irmãos teriam que conviver na realeza caso o caçula voltasse ao Reino Unido. “A equipe de William argumentou que Charles não pode deixar ao herdeiro um acordo com Harry com o qual William não poderia conviver”, informaram. Isso porque William é o próximo rei e teria que lidar diretamente com o irmão como membro da realeza.
Recentemente, uma fonte do jornal The Telegraph também comentou que William impede a reaproximação entre o pai e o irmão. “William é quem impede que seu pai tenha uma reconciliação adequada com Harry. Isso não ajuda em um momento em que o país se sentiria animado ao vê-los juntos novamente, assim como o Rei”, disse o informante.
Ver essa foto no Instagram
Leia também: As 3 exigências do príncipe Harry para reencontro com o pai, Rei Charles III
|Yudi Tamashiro fala sobre novas mudanças na carreira
|Saiba quanto tempo durou o reencontro do príncipe Harry com o Rei Charles III
|Claudia Raia desabafa sobre diagnóstico e médica alerta: 'Mulheres são as mais afetadas'
|Giulia Be comenta convite para Lula e Trump no casamento com Conor Kennedy
|Anitta é apresentada para família do namorado em Florianópolis
|Marcelo Médici surpreende com nova personagem e abre o coração sobre a família: ‘Afetuosa'
|Marieta Severo é a madrinha da campanha Setembro em Flor
|Kate Middleton e seus filhos aproveitam as férias; confira!
|Ratinho revela qual o seu maior arrependimento ao longo da carreira
|Aos 52, Reynaldo Gianecchini reflete sobre etarismo e envelhecimento