Saiba qual foi a primeira coisa que Donald Trump falou para Kate Middleton

Donald Trump conhece Kate Middleton em viagem oficial para o Reino Unido e surpreende com seu primeiro comentário sobre ela

Nesta quarta-feira, 17, o presidente dos Estados Unidos Donald Trump chegou ao Reino Unido para uma visita oficial de Estado e foi recebido por Kate Middleton e príncipe William. O primeiro encontro dele com Kate chamou a atenção por causa de uma declaração do político sobre a princesa de Gales.

De acordo com a imprensa internacional, Trump ficou impressionado com a beleza de Middleton ao cumprimentá-la. Na hora de apertar a mão da princesa, ele afirmou: “ Você é linda, tão linda ”.

Vale lembrar que Trump também já tinha elogiado a beleza do príncipe William em 2024 após um evento em Paris. “Ele é um cara bonito. Algumas pessoas parecem melhores pessoalmente. Ele estava ótimo. Ele estava muito bonito, e eu disse isso a ele”, afirmou ele na época.

O presidente desembarcou ao lado da esposa, Melania Trump. Logo depois de cumprimentar William e Kate, eles foram ao encontro do Rei Charles III e da Rainha Camilla no Castelo de Windsor, onde fizeram um passeio de carruagem pela propriedade.

Os compromissos oficiais seguem com a inspeção da Guarda de Honra com Trump e Charles e um almoço no castelo. Durante a tarde, eles vão visitar uma exposição no castelo e o político também irá visitar o túmulo da rainha Elizabeth II na Capela de St. George. À noite, a família real receberá o presidente dos Estados Unidos para um banquete de Estado e um encontro com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer.

Você sabia? Kate Middleton nunca vai morar no Palácio de Buckingham

O príncipe William é o herdeiro direto do trono britânico e poderá se tornar rei no futuro. No entanto, ele não deverá morar no Palácio de Buckingham, que é a residência oficial do monarca em Londres, Inglaterra. Ele e a esposa, Kate Middleton, nunca devem se mudar para o local e o motivo vem à tona.

De acordo com a biógrafa da realeza Ingrid Seward, William deve tomar uma atitude diferente dos outros reis e rainhas do Reino Unido. Ele não pretende se mudar para o palácio com a família porque quer manter o Forest Lodge como sua residência definitiva.

“William nunca se mudaria para o Palácio de Buckingham. Ele nunca gostou muito do lugar e provavelmente não passou muito tempo lá. A rainha Elizabeth II e o príncipe Philip ficaram arrasados quando tiveram que se mudar da Clarence House. Winston Churchill disse, na época, que a rainha tinha que morar no palácio. Mas isso foi naquela época, não é agora. Talvez, o palácio de Buckingham abra ao público durante todo o ano, não apenas no verão, e eles podem usar o Castelo de Windsor para os eventos oficiais”, informou ela, de acordo com o site Hello.

Atualmente, o palácio passa por uma grande reforma avaliada em 369 milhões de libras, que só será finalizada em 2027 para se tornar a residência oficial do rei Charles III e da rainha Camilla.

