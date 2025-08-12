Saiba como anda a relação dos príncipes William e Harry: ‘Grande perda’

Quase 28 anos após a morte da mãe, a princesa Diana, os príncipes William e Harry possuem uma relação bem diferente de quando eram crianças. Saiba o que mudou

O príncipe William e seu irmão, o príncipe Harry, cresceram na frente do público do mundo todo como herdeiros do trono britânico. Quando eram crianças, eles tinham uma relação muito próxima e todos acreditavam que eles seriam amigos para sempre. Porém, o conto de fadas terminou muito antes do que pensavam. Os dois romperam a relação de forma radical e seguem por caminhos totalmente diferentes.

Neste mês, a morte da mãe deles, a princesa Diana, completará 28 anos e eles vivem uma nova fase na vida bem diferente de quando a mãe estava viva. De acordo com uma reportagem da revista People, não existe comunicação entre os irmãos. Tanto que o biógrafo da princesa Diana, Andrew Morton, falou sobre o assunto. “Todos nos lembramos dos dias em que Harry e William brincavam um com o outro, e tudo parecia definido para o relacionamento e o futuro deles - que Harry, como Diana sempre dizia, seria o braço direito de William. É uma grande perda para a monarquia”, disse ele.

A relação de William e Harry ao longo dos tempos

Filhos do Rei Charles III e da princesa Diana, os príncipes William e Harry cresceram unidos. Eles viveram as experiências do mundo do família real juntos, inclusive a exposição da vida pessoal. Os dois tiveram que lidar com o divórcio dos pais quando eram crianças e também com a dor do luto com a morte da mãe quando tinham apenas 15 e 12 anos. Porém, o que todos acreditavam que unia os irmãos, não era bem assim.

O mundo de conto de fadas foi rompido quando Harry decidiu revelar os detalhes da intimidade da família no livro Spare. Ele expôs situações com seu irmão, incluindo atritos e brigas físicas. Com isso, o relacionamento deles sofreu uma grande ruptura. William ficou magoado com o irmão e vice-versa. “A ruptura é muito profunda e duradoura. Não será mudada, na minha opinião, até que Harry tome uma atitude e peça desculpas”, disse o especialista em realeza Robert Lacey.

Harry disse que quer fazer as pazes com o irmão, mas isso nunca aconteceu. William nunca respondeu às tentativas de contato do caçula.

A única coisa que une os irmãos

A única atitude que une os irmãos William e Harry até hoje é a memória da mãe, princesa Diana. Os dois fazem trabalhos sociais para manter as obras de sua mãe vivas mesmo após 28 anos da morte dela. Eles apoiam as mesmas causas sociais que ela defendeu em vida. No passado, eles faziam os eventos juntos. Agora, cada um faz suas boas ações isoladamente.

“Diana sempre dizia que teve dois filhos por um motivo - o mais novo estaria lá para apoiar o mais velho na tarefa solitária de futuro rei. Não há dúvida de que Diana teria tentado agir como uma pacificadora entre eles. Se ela estivesse por perto, eles teriam resolvido as coisas de uma maneira diferente”, declarou o biógrafo Andrew Morton.

Além disso, William e Harry homenagearam a mãe nos nomes das filhas. Os dois colocaram o nome de Diana como segundos nomes das filhas, Charlotte e Lilibet.

Será que existe reconciliação?

A reportagem da revista People ainda trouxe uma esperança de reconciliação entre os príncipes. Isso porque existem rumores de que os dois possam fazer as pazes no futuro. Inclusive, o primeiro passo já teria sido dado.

Recentemente, um representante de Harry teve uma reunião com o chefe de comunicações do Rei Charles, o que poderia ser um sinal de reaproximação entre os dois lados e também iria chegar até William.

Família do Príncipe Harry

Esposa: Meghan Markle (Duquesa de Sussex)

Filhos: Archie Harrison Mountbatten-Windsor (nascido em 6 de maio de 2019) e Lilibet Diana Mountbatten-Windsor (nascida em 4 de junho de 2021)

Atualmente, a família reside em Montecito, Califórnia, EUA.

Família do Príncipe William

Esposa: Catherine Elizabeth Middleton (Kate Middleton, Princesa de Gales)

Filhos: Príncipe George de Gales (nascido em 22 de julho de 2013), Princesa Charlotte de Gales (nascida em 2 de maio de 2015) e Príncipe Louis de Gales (nascido em 23 de abril de 2018)

A família reside no Reino Unido e é frequentemente vista em eventos públicos e celebrações reais.

