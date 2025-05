Rei Charles III ganha novo retrato oficial após polêmica de 2024

Depois do retrato vermelho que deu o que falar, Rei Charles III ganha nova pintura oficial para celebrar o aniversário do reinado

O Rei Charles III ganhou um novo retrato oficial para celebrar o segundo aniversário de sua coroação. A revelação da pintura foi feita nesta terça-feira, 6, no Salão Central da Galeria Nacional.

O novo retrato mostra o monarca com a roupa que usou na coroação e ao lado da coroa real em uma sala do palácio. Além disso, a rainha Camilla também ganhou o seu retrato oficial, no qual apareceu com o vestido que usou na coroação.

As duas pinturas fazem parte da Coleção Real e ficarão na Sala do Trono no Palácio de Buckingham. Outra curiosidade é que foram pintadas por artistas diferentes. O quadro do rei foi feito por Peter Kuhfeld, enquanto a pintura da rainha foi feita por Paul S. Benney.

Em 2024, o retrato oficial do Rei Charles foi alvo de críticas e vandalismo

O primeiro retrato oficial do Rei Charles III foi revelado em 2024 e foi feito pelo artista Jonathan Yeo. A pintura retratou o monarca britânico em um fundo de tons vermelhos, vestindo o uniforme da unidade militar da Guarda Galesa, com uma borboleta acima de seu ombro.

“Tal como a borboleta que pintei pairando sobre seu ombro, esse retrato evoluiu à medida que o papel do sujeito em nossa vida pública se transformou. Tentar capturar isso para Sua Majestade, o Rei, que ocupa um papel tão único, foi ao mesmo tempo um tremendo desafio profissional, e um desafio que eu gostei completamente e estou imensamente grato.”, disse o pintor.

Porém, o quadro não agradou a todos. Na internet, os admiradores da realeza criticaram o estilo da pintura. "100% de chance disso ser uma sátira", sugeriu uma internauta. "Me desculpe, mas o retrato faz parecer que o rei está no inferno", disse outra usuária do Instagram. "Parece que ele está tomando um banho de sangue", comentou uma terceira. "Não quero ser rude, mas é o pior retrato que eu já vi", analisou um terceiro. "O quadro traz a sensação de que ele está com sangue nas mãos", opinou ainda outra pessoa.

Em junho de 2024, o quadro do Rei Charles foi vandalizado enquanto estava exposto. O retrato foi alvo de ativistas em uma galeria de Londres, Inglaterra. A obra de arte foi vandalizada quando dois homens colaram cartazes dos personagens Wallace e Gromit em cima do retrato do monarca.

A mensagem de um dos adesivos dizia: “Sem queijo, Gromit. Veja toda essa crueldade nas fazendas da RSPCA (Real Sociedade Para Proteção dos Animais)”. A intenção do grupo é que o rei suspenda o apoio para fazendas que são acusadas de crueldade contra os animais.

