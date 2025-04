Tratando um câncer desde fevereiro de 2024, o Rei Charles III demonstrou admiração pelos profissionais que cuidam dos pacientes e seus entes queridos

Nesta quarta-feira, 30, o Rei Charles III compartilhou uma mensagem emocionante nas redes sociais. Em tratamento contra um câncer desde feveiro de 2024, o monarca exaltou o trabalho de profissionais médicos e pesquisadores , dando destaque ao apoio dado para os pacientes e suas famílias.

"Uma mensagem do Rei em reconhecimento a todos os que trabalham para apoiar pacientes com câncer e seus entes queridos. Esta noite, Suas Majestades receberão representantes de organizações de cancro baseadas na comunidade e iniciativas para agradecer-lhes pelo seu trabalho incansável em prestar apoio às pessoas que navegam por um diagnóstico, bem como a sensibilização para as ações preventivas que as pessoas podem tomar", dizia a legenda da publicação.

Na mensagem, Rei Charles demonstrou admiração pelos profissionais. "A todos aqueles que apoiam pacientes com câncer e seus entes queridos, o que nos impressiona repetidamente é o profundo impacto da conexão humana – seja na explicação cuidadosa de uma enfermeira especialista, na mão segurada por um voluntário de cuidados paliativos ou na experiência compartilhada em um grupo de apoio. Esses momentos de afinidade criam o que eu poderia chamar de "comunidade de cuidado', que sustenta os pacientes nos momentos mais difíceis", iniciou.

"Portanto, a todos os pesquisadores que buscam avanços pioneiros; aos profissionais de saúde que oferecem tratamento especializado; aos voluntários que oferecem conforto ou fazem campanhas para conscientizar; e aos arrecadadores de fundos que possibilitam todo esse trabalho vital – vocês têm a mais profunda admiração e gratidão de toda a minha família. Seu compromisso com o diagnóstico precoce, terapias cada vez mais bem-sucedidas e cuidados verdadeiramente holísticos representa o melhor que nosso país pode oferecer. Sou muito grato por tudo o que vocês fazem .", finalizou Charles III.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Royal Family (@theroyalfamily)

O câncer do rei Charles III

Em janeiro de 2024, o Palácio de Buckingham surpreendeu ao anunciar que o rei Charles III estava em tratamento para uma próstata aumentada. No mesmo dia, veio à tona que Kate Middleton havia passado por uma cirurgia abdominal — e, posteriormente, seria diagnosticada com câncer. “Assim como milhares de homens todos os anos, o Rei buscou tratamento para uma próstata aumentada. O estado de Sua Majestade é benigno e ele irá ao hospital na próxima semana para um procedimento corretivo”, informou o Palácio na época.

No dia 26 daquele mês, Charles foi internado para a cirurgia e teve alta três dias depois. Já em fevereiro, veio a notícia de que o monarca enfrentava um câncer — o tipo não foi revelado até o momento. A informação foi compartilhada primeiro com a família real antes de se tornar pública. Desde então, a rainha Camilla assumiu parte dos compromissos oficiais do marido, enquanto ele passou a reduzir as aparições públicas.

Aos poucos, o rei Charles retomou algumas agendas e chegou a fazer viagens internacionais rápidas. Em março, ele voltou a ser internado e precisou adiar compromissos oficiais mais uma vez.

Leia também:Protocolo proibiu o Rei Charles III de ir ao funeral do Papa Francisco. Entenda