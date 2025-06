Rei Charles III estaria 'furioso' com possível fim de tradição polêmica da realeza

Segundo o tabloide britânico The Sun, o possível cancelamento do Boxing Day fez com que o Rei Charles III tomasse uma decisão radical; entenda

O Rei Charles III estaria "furioso" com a possibilidade de cancelar um de seus eventos favoritos da realeza: a caça no Boxing Day. Segundo o tabloide britânico The Sun, a escassez de faisões em uma das principais propriedades reais seria o principal motivo.

Em vários países de língua inglesa, o Boxing Day é comemorado um dia depois do Natal, em 26 de dezembro. A data costuma ser marcada por caçadas, atividade apreciada pelo filho mais velho da rainha Elizabeth II (1926-2022), que costuma realizar um evento para 'fisgar' aves na propriedade de Sandringham, herdada da mãe.

Ainda segundo a publicação, o possível cancelamento vem de uma "série de equívocos". Fontes contaram que alguns erros teriam resultado na considerável redução de pássaros disponíveis para caça na propriedade. Irritado, Charles resolveu demitir um funcionário de longa data que atuava como guarda-caça veterano. "Foi uma confusão total. Sem pássaros, sem estrondo, só rostos vermelhos. O Rei não aceitou", afirmou uma pessoa ao tabloide.

O monarca, que está com 76 anos e enfrenta um câncer, estaria preocupado de que o cancelamento 'esfriasse' a tradição e que caça no Boxing Day acabasse para sempre.

O hábito 'infeliz' que rei Charles III herdou da avó materna

O Rei Charles III chamou a atenção dos funcionários da realeza britânica ao mostrar que herdou um hábito ‘infeliz’ de sua avó, a Rainha Elizabeth I, conhecida como Rainha Mãe. De acordo com o tabloide Daily Mail, a Rainha Mãe era conhecida por gastar muito dinheiro para ter uma vida confortável e o neto puxou a avó ao ter uma grande facilidade em gastar uma fortuna com seus luxos.

A mania do rei foi exposta pela autora Tina Brown, que escreveu uma biografia sobre a realeza. Ela contou que Charles imitou sua avó gastadora ao insistir em viver com hábitos de grandeza e elegância. Tanto que, recentemente, ele surpreendeu ao enviar um caminhão com móveis para a casa de um amigo que ele foi visitar. O rei Charles decidiu enviar seus próprios móveis para ter todo o conforto possível no quarto de hóspedes da casa do amigo. Veja a lista com o que tinha no caminhão do monarca!

