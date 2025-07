Reconciliação? Príncipe Harry e rei Charles dão sinal de reaproximação

Reunião reservada entre assessores de príncipe Harry e do Rei Charles é vista como passo promissor para reaproximação deles

Um encontro reservado entre assessores do príncipe Harry e membros da equipe do rei Charles foi interpretado por fontes próximas à realeza como um possível ponto de partida para a reaproximação entre pai e filho. A reunião, que aconteceu em Londres em 9 de julho, foi a primeira do tipo em muito tempo e trouxe esperança de aproximação dentro da família real britânica.

Na ocasião, Meredith Maines, chefe de gabinete e diretora de comunicação de Harry, e Liam Maguire, porta-voz dos Sussex no Reino Unido, reuniram-se com Tobyn Andreae, secretário de comunicações de Charles. O encontro aconteceu em um clube privado próximo à Clarence House, residência oficial do rei em Londres.

De acordo com uma fonte ouvida pela People, “foi um bom primeiro passo. É sempre melhor conversar”. Apesar de alguns aliados do palácio tratarem a reunião como uma interação profissional rotineira, o gesto foi considerado significativo diante do histórico de distanciamento entre Harry, de 40 anos, e seu pai, de 76.

Diálogo pode abrir caminho para reaproximação familiar

A reabertura de diálogo entre os bastidores da realeza surge num contexto de relação estremecida desde que Harry e Meghan Markle renunciaram a seus deveres oficiais em 2020 e se mudaram para os Estados Unidos. Desde então, declarações públicas e projetos pessoais, como o livro Spare e uma série documental, contribuíram para o distanciamento.

Não está claro se Charles e Harry mantiveram alguma conversa direta recentemente, mas a expectativa é que esse tipo de movimentação facilite uma reaproximação mais pessoal. “É um passo positivo”, afirmou outra fonte à revista. “Há otimismo de que ele possa ser levado adiante.”

Harry já expressou publicamente o desejo de se reconciliar com a família. Em maio, declarou à BBC: “Eu adoraria a reconciliação com a minha família. Não faz sentido continuar lutando.”

