Rainha Camilla toma decisão contra Meghan Markle: ‘Aqui ela não põe os pés’

Com rumores envolvendo a saúde do Rei Charles III, a rainha Camilla teria anunciado uma decisão radical sobre Meghan Markle e o funeral do marido

A rainha Camilla não pretende se aproximar de Meghan Markle caso algo pior aconteça com o marido, o Rei Charles III. De acordo com a jornalista e especialista em realeza Pilar Eyre ao site Flash!, a esposa do rei não quer ver nem a sombra da esposa do príncipe Harry durante o funeral do marido. E ela está irredutível em sua decisão radical caso o marido morra em decorrência do câncer.

Tudo começou quando o estado de saúde do rei Charles III começou a ser considerado pior a cada dia. Os rumores nos bastidores da realeza dizem que o tumor dele é imparável e não existe previsão de quando ele possa vencer a doença e entrar em remissão. Então, os assessores da realeza já estariam revendo o plano da Operação Menai Bridge, que é o protocolo para o caso da morte de Charles. Entre as decisões deste protocolo está a lista de convidados para os ritos finais e a rainha já teria dito que não quer Meghan Markle no local.

Segundo a especialista em família real, Camilla e Charles não perdoaram Meghan por ter confrontado a monarquia e afastado Harry do serviço oficial como membro da realeza. Então, a rainha teria dito aos amigos mais próximos que não pretende receber Meghan no funeral do marido, quando isso acontecer. “Aqui ela não põe os pés”, teria dito a rainha.

Por enquanto, o palácio não se pronunciou sobre os rumores envolvendo Camilla e Meghan.

Rei Charles III ainda não terminou o tratamento contra o câncer

O Rei Charles III luta contra o câncer há quase um ano. Ele foi diagnosticado no início de 2024 e logo começou o seu tratamento contra o tumor, mas não revelou detalhes sobre a localização do câncer. Agora, o Palácio Real informou que o tratamento do monarca ainda não chegou ao fim e continuará em 2025.

Em um pronunciamento oficial, a realeza contou que o rei segue lutando contra a doença, mas que a perspectiva é boa. “Seu tratamento tem caminhando em uma direção positiva e, como uma condição controlada, o ciclo de tratamento continuará no próximo ano”, informaram.

A notícia veio acompanhada da informação de que o Rei manterá os seus compromissos públicos e as viagens agendadas, inclusive para o exterior.

