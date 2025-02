Rainha Camilla adota novo cachorrinho após perda da cadela Beth e nome marcante surpreende

Que amor! Após a perda da cadela Beth, a rainha Camilla adotou um novo pet e deu as boas-vindas ao mais recente integrante da Família Real; confira

A rainha Camilla revelou que um novo membro de quatro patas se juntou à Família Real ! Durante uma visita à Beaney House of Art & Knowledge, em Canterbury, nesta terça-feira, 25, a monarca, de 77 anos, compartilhou a novidade ao interagir com cães-guia.

“Acabei de adotar um novo cachorrinho”, disse ela em um vídeo divulgado no X - antigo Twitter - pela repórter real Rebecca English.

O novo pet, um filhote de 8 semanas, foi resgatado do Battersea Dogs and Cats Home, instituição da qual Camilla é patrona e onde adotou seus cães anteriores, Beth e Bluebell. Sobre a origem do animal, a rainha explicou que sua raça é “um pouco de tudo”.

"Ela se chama Moley. Parece uma toupeira!", disse Camilla sobre o nome do cãozinho e a inspiração por trás da escolha.

De acordo com o Palácio de Buckingham, Moley nasceu no Boxing Day, em 26 de dezembro, e sua mãe é metade Jack Russell Terrier, enquanto a raça do pai permanece desconhecida.

A chegada da filhote acontece poucos meses após a perda de Beth, sua querida cadela resgatada, que precisou ser sacrificada devido a um tumor intratável. Em novembro, a Família Real comunicou a triste notícia nas redes sociais. "Uma triste despedida de Beth, a amada companheira da rainha do @Battersea Dogs and Cats Home, que trouxe tanta alegria, seja em walkies, ajudando em deveres oficiais ou enrolada perto do fogo", lamentaram na ocasião.

Beth ocupava um lugar especial no coração da rainha Camilla. Adotada em 2011, a Jack Russell Terrier foi homenageada no vestido de coroação da monarca, com sua imagem bordada na peça pelo estilista Bruce Oldfield. A cadela também acompanhou a rainha em compromissos oficiais, chegando até a revelar uma placa no Battersea Dogs and Cats Home ao puxar uma cortina azul com a boca – truque facilitado por uma salsicha presa ao tecido.

O rei Charles III já havia sugerido que um novo pet poderia chegar ao palácio. "Vamos conseguir um novo", garantiu ele durante um evento do Royal Variety Performance em novembro.

NEW 🐶 Following the recent death of her beloved @Battersea_ dog Beth, Queen Camilla reveals she has just taken on a new eight-week-old rescue puppy, Moley. It’s a boy, ‘a bit of everything’ and looks ‘like a mole’. That’s all we know so far. Lucky pup! pic.twitter.com/VZsDGxxmuI — Rebecca English (@RE_DailyMail) February 25, 2025

Cadela Beth ajuda rainha Camilla a revelar placa no Battersea Dogs and Cats Home. Foto: Getty Images

