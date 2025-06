Quem é a cantora brasileira condecorada pela realeza britânica?

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝐆𝐚𝐛𝐫𝐢𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐃𝐢 𝐋𝐚𝐜𝐜𝐢𝐨 • Soprano (@gdilaccio)

Quem é Gabriella Di Laccio?

Gabriella nasceu em Canoas, Rio Grande do Sul, e se estabeleceu como uma soprano (voz feminina mais aguda com maior extensão vocal) de sucesso por sua atuação nos palcos europeus.

Em 2018, a artista criou a plataforma Donne – Women in Music, para promover a visibilidade de compositoras mulheres, pessoas não binárias e pela equidade de gênero na música. O programa tem parcerias com instituições como Apple Music, Universidade de Oxford e Royal Albert Hall.

No mesmo ano, ela também compôs a lista da BBC das 100 Mulheres Mais Inspiradoras do Mundo. E, em 2024, Gabriella liderou o concerto acústico Let HER MUSIC Play, que entrou para o Guinness World Records como o mais longo da história dedicado a compositoras.

Ela também faz doutorado na York St John University. A pesquisa investiga como o ativismo performático e a transparência de dados podem transformar instituições musicais e promover a inclusão.