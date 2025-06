Qual é a posição da Rainha Camilla na briga de Rei Charles e príncipe Harry?

Posicionamento da rainha Camilla sobre o distanciamento entre o marido, Rei Charles III, e o enteado, príncipe Harry, vem à tona. Entenda o lado dela

A Rainha Camilla acompanha de perto o atrito entre o marido, Rei Charles III, e o enteado, príncipe Harry, na realeza britânica. Agora, o posicionamento dela em todo o distanciamento foi revelado publicamente.

De acordo com a Revista People, Camilla faz questão de ficar às margens da briga entre Charles e Harry. Ela não quer se envolver na relação turbulenta entre pai e filho. “Ela se mantém fora disso”, disse uma fonte da publicação.

Portanto, Camilla não comenta sobre o assunto com o marido e entende que é algo que Charles e Harry precisam resolver sozinhos.

Hoje em dia, o grande rival de Harry é seu irmão, príncipe William, que não faz questão de se aproximar do irmão depois de toda a polêmica que ele criou nos últimos anos ao revelar a vida íntima da família real.

Como é a relação de Harry com a madrasta?

Há alguns anos, o príncipe Harry revelou como é sua relação com Camilla, que é sua madrasta. Ele deixou claro que não tem nada contra ela e que os dois não são próximos. “Eu tinha sentimentos complexos sobre ter uma madrasta”, disse ele, e completou: “Ela tinha uma reputação ou imagem a reabilitar”.

Em entrevista no Good Morning America, Harry voltou a falar da madrasta. “Não nos falamos há muito tempo. Amo todos os membros da minha família, apesar das diferenças. Então, quando a vejo, somos perfeitamente agradáveis um com o outro. Ela é minha madrasta. Não a vejo como alguém má - vejo como alguém que se casou com alguém desta instituição e fez de tudo o que pode para melhorar sua própria reputação e imagem”, afirmou.

Príncipe Harry queria mudar o sobrenome dos filhos

O príncipe Harry perdeu o contato com a família real britânica nos últimos anos. Com isso, ele decidiu que queria mudar o sobrenome de sua família com Meghan Markle. A ideia dele era tirar dos seus filhos o sobrenome da família real, Mountbatten-Windsor, e dar para eles o sobrenome da mãe, a princesa Diana Spencer. Porém, o plano não deu certo.

De acordo com o site da Revista People, Harry procurou o tio Charles Spencer, que é irmão da princesa Diana, para contar de sua ideia de mudar de sobrenome. Ele queria se tornar um Spencer oficialmente para que os filhos pudessem usar este sobrenome. Porém, o tio disse para sobrinho não fazer isso porque iria ter várias contestações legais. Assim, Harry desistiu do seu plano.

