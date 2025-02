Quadro de saúde do Rei Charles III preocupa: ‘O avanço é imparável’

Rei Charles III luta contra o câncer há um ano e especialista na realeza britânica aponta piora no quadro de saúde dele

O Rei Charles III começou a sua luta contra o câncer há um ano e ainda não terminou o tratamento. Com isso, os rumores sobre a saúde dele tomam conta da imprensa internacional e uma especialista na realeza britânica falou sobre o que dizem sobre uma suposta piora na saúde do monarca.

De acordo com a jornalista Pilar Eyre ao site Flash!, a doença do rei não regrediu. “O estado de saúde de Charles piora a cada dia. Correm rumores de que o avanço do câncer é imparável. Quando perguntaram para ele como está, ele disse com amargura ‘ainda vivo’”, disse ela.

Inclusive, a especialista comentou sobre a falta de informações detalhadas sobre a doença dele. “Não sabemos ainda o tipo de tumor nem qual é o tratamento ou seu prognóstico. Em nenhum momento se falou em remissão, como fizeram no caso do câncer da nora dele [Kate Middleton]. A realidade é que me disseram que a condição de Charles é bastante séria”, afirmou.

A jornalista ainda disse que Charles III começou a usar maquiagem para aparecer nas fotos por causa de sua saúde. Ela também relembrou que a Rainha Elizabeth II, mãe do rei, trabalhou até seus últimos dias de vida e não falou nada publicamente sobre o agravamento de sua saúde. O público só soube que não estava bem após sua morte. “O senso de dever que eles têm é incompreensível”, afirmou.

Rei Charles III ainda não terminou o tratamento contra o câncer

O Rei Charles III luta contra o câncer há quase um ano. Ele foi diagnosticado no início de 2024 e logo começou o seu tratamento contra o tumor, mas não revelou detalhes sobre a localização do câncer. Agora, o Palácio Real informou que o tratamento do monarca ainda não chegou ao fim e continuará em 2025.

Em um pronunciamento oficial, a realeza contou que o rei segue lutando contra a doença, mas que a perspectiva é boa. “Seu tratamento tem caminhando em uma direção positiva e, como uma condição controlada, o ciclo de tratamento continuará no próximo ano”, informaram.

A notícia veio acompanhada da informação de que o Rei manterá os seus compromissos públicos e as viagens agendadas, inclusive para o exterior.

