Príncipe William se revolta com atitude de Meghan Markle

Ao que tudo indica, Príncipe William se revoltou com uma atitude de Meghan Markle e planeja tomar atitude drástica. Saiba mais!

Ao que tudo indica, o Príncipe William deverá tirar os títulos reais de Meghan Markle e Príncipe Harry quando ele se tornar rei. Isso porque o casal não deveria mais usar os títulos depois que deixaram a Família Real, em 2020.

De acordo com uma fonte do Daily Beast, a Duquesa de Sussex segue usando o título, o que enfureceu o futuro monarca. Há poucos dias, Meghan compartilhou uma carta que recebeu em que é chamada de "Sua Alteza Real". Meghan também enviou um presente para uma amiga e assinou o cartão com "Com os cumprimentos de Sua Alteza Real, a Duquesa de Sussex".

A defesa da famosa alega que ela pode usar o título desde que não seja para fins comerciais. "Harry e Meghan mantêm seus títulos de Sua Alteza Real. No entanto, por acordo, eles não os usam para fins comerciais. Este foi um presente pessoal e seus títulos permanecem".

Caso William decida mesmo retirar o título, ele vai contra a decisão do pai Charles. "Charles pode ficar feliz em tolerar isso, mas William não. Ele detesta e despreza Harry e Meghan com todas as forças do corpo. Acredita que eles traíram tudo o que a família representa e a ideia de que estão usando seu status real como um cartão de visita o enfurece. Não há como o futuro rei William tolerar isso. Os títulos serão simplesmente removidos quando ele for rei. Uma maneira será encontrada", disse o informante.

Embora a única forma de remover um título real seja por meio de um divórcio, há quem acredite que basta um decreto real para que isso aconteça. Norman Baker, ex-ministro do governo britânico, explicou a possibilidade. "A lei não é clara, mas tenho poucas dúvidas de que, como a concessão de um título de Sua Alteza Real é um presente do monarca, este poderia remover o título", afirmou.

Saída da Família Real

No dia 8 de janeiro de 2020, os Duques de Sussex, o Príncipe Harry e sua esposa, Meghan Markle, usaram a sua conta oficial do Instagram para contar que tinham planos de mudanças. O casal revelou que pretende se tornar financeiramente independente e que vão renunciar a seus privilégios na Família Real.

“Depois de muitos meses de reflexão e discussões internas, nós escolhemos fazer uma transição neste ano, começando a desempenhar um novo papel dentro da instituição. Nós pretendemos dar um passo para trás como membros da Família Real e trabalharmos para nos tornarmos financeiramente independentes, enquanto continuamos a apoiar inteiramente Sua Majestade, A Rainha”, começou o discurso postado na rede social.

“É com o nosso encorajamento, principalmente nos últimos anos, que nós nos sentimos preparados para fazer esse ajustamento. Nós agora planejamos balancear nosso tempo entre o Reino Unido a América do Norte, continuando a honrar nosso dever com A Rainha, a Commonwealth e os nossos patrocínios. Esse equilíbrio geográfico vai nos permitir criar o nosso filho com a apreciação da tradição real na qual ele nasceu e, ao mesmo tempo, vai providenciar a nossa família com o espaço para focar em um novo capítulo, incluindo o lançamento de nossa nova entidade de caridade”, continuaram eles.

“Nós estamos ansiosos para compartilhar todos os detalhes desse excitante novo passo em nosso curso, enquanto continuamos a colaborar com Sua Majestade A Rainha, o Príncipe de Wales, o Duque de Cambridge e todas as partes relevantes. Até lá, por favor aceitem nosso mais profundo agradecimento pelo seu apoio contínuo”, concluíram, na ocasião.

Desde então, a relação entre os irmãos William e Harry nunca mais foi a mesma.

