Príncipe William exibe fotos inéditas com os três filhos

Príncipe William celebra o Dia dos Pais rodeado pelos três filhos e recebe mensagem especial das crianças

O príncipe William aproveitou o domingo rodeado pelos três filhos: príncipe George, de 11 anos, princesa Charlotte, de 10 anos, e príncipe Louis, de 7 anos. Isso porque é o Dia dos Pais no Reino Unido.

Para marcar a data especial, ele surgiu com os herdeiros em fotos inéditas nas redes sociais. A família posou nos jardins da propriedade real com looks combinando em um dia ensolarado.

Na legenda do post, as crianças se declararam para o pai. “Feliz dia dos pais, Papai! Nós te amamos”, escreveram.

No sábado, William e os filhos participaram de um evento da realeza, o Trooping the Color, que é a celebração oficial do aniversário do Rei Charles III. Eles apareceram no evento junto com a mãe, Kate Middleton. Veja as fotos aqui.

Kate Middleton visitou hospital e falou da remissão do câncer

A princesa de Gales Kate Middleton surpreendeu ao revelar que está em fase de remissão do câncer, que é quando já encerrou o tratamento e o tumor já foi eliminado. Ela contou a novidade ao visitar os pacientes do hospital onde fez seu tratamento no ano de 2024.

Em um post nas redes sociais, a esposa do príncipe William mostrou uma imagem de sua visita oficial ao hospital e falou sobre a importância de apoiar iniciativas de cuidados com a saúde das pessoas. "Queria aproveitar a oportunidade para agradecer ao The Royal Marsden por cuidar tão bem de mim durante o ano passado. Meus sinceros agradecimentos a todos aqueles que caminharam silenciosamente ao lado de William e eu enquanto navegávamos por tudo", disse ela.

E completou: "Não poderíamos ter pedido mais. O cuidado e o conselho que recebemos durante meu tempo como paciente foram excepcionais. Ao apoiar pesquisas inovadoras e excelência clínica, bem como promover o bem-estar do paciente e da família, podemos salvar muito mais vidas e transformar a experiência de todos os afetados pelo câncer."

Por fim, Kate falou de sua própria saúde. "É um alívio estar em remissão agora e continuo focada na recuperação. Como qualquer pessoa que tenha passado por um diagnóstico de câncer sabe, leva tempo para se ajustar a um novo normal. No entanto, estou ansiosa por um ano gratificante pela frente. Há muito o que esperar. Obrigada a todos pelo apoio contínuo", declarou.

