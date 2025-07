Príncipe William e Rei Charles entram em atrito por causa de George

Príncipe William e Rei Charles III ficam em lados opostos sobre decisão envolvendo o futuro do príncipe George, que é herdeiro do trono britânico

O príncipe William e o pai, o Rei Charles III, tiveram um breve atrito por causa do príncipe George. O filho de William e Kate Middleton acaba de completar 12 anos de idade e virou alvo de uma regra da realeza britânica: ele não pode mais viajar de avião com os pais.

Os herdeiros do trono do Reino Unido seguem a regra de que não podem mais viajar com outros nomes que estão na linha de sucessão depois que completam 12 anos de idade. Assim, George não pode mais viajar com seu pai, o príncipe William, que é o primeiro na linha de sucessão. Porém, os pais do menino não querem seguir esta regra e isso causou um desconforto nos bastidores da família.

O rei insiste sobre a importância de preservar os herdeiros do trono em casos de acidentes aéreos trágicos. No entanto, William e Kate querem que o filho tenha uma infância normal e possa viajar com a família.

Segundo o colunista Richard Eden, do site Daily Mail, o rei venceu o assunto e George não deverá mais viajar com a família. “William é um piloto habilidoso e ama voar, mas George precisa viajar separado agora”, disse um informante.

Vale lembrar que o príncipe William também foi alvo da mesma regra quando completou 12 anos. Ele ia em uma aeronave separado da família. Quando precisava viajar com os pais, ele tinha que ter uma autorização especial da rainha Elizabeth II.

Foto oficial do príncipe George

Filho mais velho de príncipe William e Kate Middleton, o príncipe George fez aniversário nesta terça-feira, 22 de julho. O menino completou 12 anos de idade e apareceu em imagens inéditas nas redes sociais.

A família real britânica compartilhou uma foto de George sorridente em um passeio ao ar livre para ser a imagem oficial dos 12 anos dele. Além disso também compartilharam um vídeo do menino brincando com seus irmãos, a princesa Charlotte e o príncipe Louis.

Vale lembrar que príncipe George se prepara para ser o futuro rei do Reino Unido. Ele é o segundo nome na linha de sucessão e já recebe as orientações para assumir sua função no futuro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Leia também: O plano do príncipe William para preparar George para ser rei