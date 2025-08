Príncipe Harry toma atitude radical após boatos de briga com o príncipe Andrew

O príncipe Harry é alvo de boatos de que teria brigado com o príncipe Andrew, que teria ficado com o nariz sangrando. Entenda os rumores

O príncipe Harry resolveu tomar uma atitude radical após ser alvo de novos boatos envolvendo sua convivência com a realeza britânica. Nesta semana, ele foi alvo de um boato de que teria agredido o príncipe Andrew, que é seu tio, em uma discussão. Porém, ele veio à público para negar e anunciou que sua equipe jurídica vai entrar em contato com quem divulgou os boatos.

O início da polêmica

Tudo começou com a publicação do livro ‘A Ascensão e Queda da Casa de York. Um trecho da publicação contou que Harry e Andrew teriam vivido uma “discussão acalorada” em 2013. Segundo a obra, a discussão teria começado por causa de algo que Andrew teria dito pelas costas de Harry. Os dois teriam trocado socos e um deles deixou Andrew com o nariz sangrando.

Além disso, o livro diz que Andrew teria feito insultos contra a reputação de Meghan Markle, esposa de Harry, dizendo que ela seria ‘oportunista’. A obra ainda disse que Andrew teria problemas com seus sobrinhos há muitos anos.

Príncipe Andrew - Foto: Getty Images

A negativa de Harry

Ao ver os rumores na imprensa internacional, o príncipe Harry se pronunciou por meio de sua equipe para negar os boatos. Ele informou que nunca teve uma briga com o tio e que Andrew nunca falou mal de sua esposa.

“Posso confirmar que nenhuma dessas afirmações é verdadeira. O príncipe Harry e o príncipe Andrew nunca tiveram uma briga física, nem o príncipe Andrew jamais fez esses comentários sobre a Duquesa de Sussex ao príncipe Harry. Tais são as imprecisões grosseiras e os comentários prejudiciais e difamatórios feitos no Daily Mail que posso confirmar que uma carta legal do advogado do príncipe Harry foi enviada ao veículo”, informaram.

O Palácio de Kensington e o Palácio de Buckingham também foram procurados pela imprensa internacional para se pronunciarem sobre os rumores, mas não responderam até o momento.

A vida de Harry longe da realeza

O príncipe Harry se afastou da realeza britânica em 2020, quando decidiu se mudar para os Estados Unidos com a esposa, Meghan Markle. Desde então, ele se afastou do pai, Rei Charles III, e do irmão, príncipe William. A última vez que ele foi visto com a família aconteceu durante o funeral da rainha Elizabeth II. Desde então, eles não foram mais vistos juntos.

Harry e Meghan vivem em uma mansão na Califórnia junto com os dois filhos, príncipe Archie, de 6 anos, e princesa Lilibet, de 4 anos.

O medo do príncipe Harry

O príncipe Harry está afastado da família real britânica desde que decidiu abandonar o serviço oficial para se mudar para os Estados Unidos com a esposa, Meghan Markle. Agora, ele tem um grande medo que o assombra: o momento em que príncipe William se tornar rei.

De acordo com o site The Sun, Harry teme ser banido do Reino Unido quando seu irmão assumir o trono após a morte do pai, o Rei Charles III. Por isso, ele quer se reconciliar com a família antes que isso aconteça.

Tanto que, recentemente, uma movimentação nos bastidores chamou a atenção. Isso porque a chefe de gabinete de Meghan e Harry se encontrou com o chefe de relações públicas do Reino Unido em uma reunião secreta. O motivo do encontro ainda não foi revelado, mas as especulações cogitam uma possibilidade de reconciliação de Harry com a família real.

De acordo com o especialista em realeza Tom Bower, a reconciliação pode não ser imediata. “Se eles se encontrarão novamente durante a vida de Charles depende de quanto tempo Charles vai viver. Eu não poderia dizer ‘nunca' porque tenho certeza de que Charles quer se aproximar do filho, mas muito depende de como Harry se comporta. Harry está muito preocupado que, quando seu morrer, William literalmente o banirá e ele não terá nenhum status no Reino Unido. Ele será ‘persona non grata’”, afirmou.

