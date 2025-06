Príncipe Harry tenta mudar o sobrenome da família e é impedido. Entenda

Família real britânica: Príncipe Harry tenta tirar o sobrenome queridinho do seu pai após se afastar da realeza, mas dá passo a atrás

O príncipe Harry perdeu o contato com a família real britânica nos últimos anos. Com isso, ele decidiu que queria mudar o sobrenome de sua família com Meghan Markle. A ideia dele era tirar dos seus filhos o sobrenome da família real, Mountbatten-Windsor, e dar para eles o sobrenome da mãe, a princesa Diana Spencer. Porém, o plano não deu certo.

De acordo com o site da Revista People, Harry procurou o tio Charles Spencer, que é irmão da princesa Diana, para contar de sua ideia de mudar de sobrenome. Ele queria se tornar um Spencer oficialmente para que os filhos pudessem usar este sobrenome. Porém, o tio disse para sobrinho não fazer isso porque iria ter várias contestações legais. Assim, Harry desistiu do seu plano.

Qual é o sobrenome dos filhos do príncipe Harry?

O príncipe Harry e Meghan Markle tiveram dois filhos: príncipe Archie e princesa Lilibet. Oficialmente, as crianças foram registradas com o sobrenome Mountbatten-Windsor, já que é a tradição da realeza britânica e é o sobrenome usado por todos os descendentes da Rainha Elizabeth II.

Vale lembrar que Mountbatten foi o sobrenome adotado pelo príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II, ao se tornar cidadão britânico em 1947. Enquanto isso, Windsor foi o sobrenome escolhido pelo Rei George V para ser adotado pela família real a partir de 1917.

No entanto, os filhos de Harry ainda possuem outro sobrenome que podem usar publicamente: Sussex. Quando Harry e Meghan se casaram, eles ganharam os títulos de Duque e Duquesa de Sussex. Com isso, a tradição britânica diz que os filhos podem usar os títulos dos pais como sobrenome. Assim, as crianças ficaram conhecidas como Príncipe Archie de Sussex e Princesa Lilibet de Sussex.

Quando era mais jovem, o príncipe Harry era conhecido como Harry Wales, que fazia uma referência ao título de príncipe de Wales de seu pai.

Leia também: Por que os casacos da princesa Diana nunca foram leiloados?