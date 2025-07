Príncipe Harry teme futuro com William no trono: entenda o motivo

Afastado da família real britânica há alguns anos, príncipe Harry tem um grande medo que pode se concretizar quando o príncipe William se tornar rei

O príncipe Harry está afastado da família real britânica desde que decidiu abandonar o serviço oficial para se mudar para os Estados Unidos com a esposa, Meghan Markle. Agora, ele tem um grande medo que o assombra: o momento em que príncipe William se tornar rei.

De acordo com o site The Sun, Harry teme ser banido do Reino Unido quando seu irmão assumir o trono após a morte do pai, o Rei Charles III. Por isso, ele quer se reconciliar com a família antes que isso aconteça.

Tanto que, recentemente, uma movimentação nos bastidores chamou a atenção. Isso porque a chefe de gabinete de Meghan e Harry se encontrou com o chefe de relações públicas do Reino Unido em uma reunião secreta. O motivo do encontro ainda não foi revelado, mas as especulações cogitam uma possibilidade de reconciliação de Harry com a família real.

De acordo com o especialista em realeza Tom Bower, a reconciliação pode não ser imediata. “Se eles se encontrarão novamente durante a vida de Charles depende de quanto tempo Charles vai viver. Eu não poderia dizer ‘nunca' porque tenho certeza de que Charles quer se aproximar do filho, mas muito depende de como Harry se comporta. Harry está muito preocupado que, quando seu morrer, William literalmente o banirá e ele não terá nenhum status no Reino Unido. Ele será ‘persona non grata’”, afirmou.

Príncipe Harry e os filhos

O príncipe Harry curtiu o Dia dos Pais dos Estados Unidos neste domingo, 15, ao lado dos filhos, príncipe Archie, e princesa Lilibet. Para celebrar a data especial, Meghan Markle compartilhou um vídeo com várias imagens de Harry sendo pai.

Nas imagens, ele apareceu curtindo os filhos ao longo do crescendo deles, incluindo brincadeiras, gargalhadas, momento da leitura e diversão ao ar livre. Nas imagens inéditas, os fãs da realeza puderam acompanhar um pouco do crescimento de Archie e Lilibet, que crescem longe dos olhares do público.

“O melhor. Feliz Dia dos Pais para o nosso cara favorito”, disse Meghan na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Meghan, Duchess of Sussex (@meghan)

Leia também: Segredo da família real: Por que uma cadeira fica vazia nos casamentos?