Príncipe Harry paga mico ao cometer erro em rua de Londres

Que gafe! Príncipe Harry é flagrado pagando um mico ao procurar um amigo em Londres, Inglaterra, após perder processo por segurança

O príncipe Harry viralizou na internet por causa de uma gafe em uma rua de Londres, Inglaterra. Ele foi flagrado cometendo um equívoco enquanto procurava a casa de um amigo e virou assunto na internet.

Harry foi flagrado pela câmera de segurança de uma casa ao tocar a campainha e a foto foi compartilhada pelo jornal The Sun. O dono do imóvel compartilhou a imagem na internet e contou que sua governanta não reconheceu o príncipe ao abrir a porta. “Ficamos chocados ao ver que era ele na câmera. Nós só percebemos quando os vizinhos começaram a conversar e pensamos: ah sim!”, afirmou.

Inclusive, aquela não foi a única casa que ele tocou a campainha. Outro vizinho disse que parecia que Harry não sabia qual era a casa do amigo, já que ele tocou a campainha de pelo menos três casas. “Duas das casas nas quais ele bateu ficam em extremidades completamente opostas na rua, que tem cerca de 800 metros de comprimento. É um pouco estranho que ele não parecesse ter a mínima ideia de qual casa estava procurando”, afirmou outra fonte.

Captured on a Ring camera: Prince Harry, meaning to visit a friend in London, rings the doorbell of a wrong home. pic.twitter.com/umXU38clu9 — Mike Sington (@MikeSington) May 10, 2025

Prince Harry got lost and rang the wrong doorbells. This photo was taken by a very surprised resident's doorbell camera.

The main thing is that he didn't rummage through the garbage.😅 pic.twitter.com/GCdPjbmBxZ — Apple Tree (@LonelyAppleTree) May 10, 2025

Por que Harry entrou na justiça contra seu próprio país?

O príncipe entrou na justiça para pedir que sua família seja protegida no nível da família real. Porém, a justiça diz que ele perdeu seus direitos de proteção ao abandonar o cargo oficial. A advogada dele, Sra. Fatima, disse que o príncipe sente que teve um “tratamento diferente, injustificado e inferior” sobre a decisão de sua proteção.

A advogada ainda disse: “Em 8 de janeiro de 2020, o Duque de Sussex e sua esposa se sentiram forçados a se afastar do papel de membros oficiais e trabalhadores em tempo integral da família real, pois consideravam que não estavam sendo protegidos pela instituição, mas desejavam continuar com seus deveres em apoio à falecida Rainha como membros da família real financiados privadamente”.

Segundo a defesa de Harry, o órgão responsável pela segurança da realeza não seguiu as próprias regras ao decidir tirá-lo do alto escalão de segurança quando ele anunciou que estava se afastando dos deveres reais. Isso porque o órgão deveria ter realizado uma avaliação específica sobre as necessidades de Harry e sua família antes de tirar sua proteção imediata.

No processo, o príncipe Harry pede para que tenha guarda-costas armados quando estiver no Reino Unido com sua família e que os custos devem ser pagos pelo governo. Ele faz o pedido porque diz que seus filhos não podem se sentir seguros em casa porque não possuem proteção policial.

Príncipe Harry em Londres - Foto: Getty Images

