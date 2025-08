Príncipe Harry fala pela primeira vez ao ser alvo de investigação em ONG

Príncipe Harry se pronuncia sobre o resultado de uma investigação em uma ONG após ele ser acusado de assédio pela presidente da instituição

O príncipe Harry rompeu o silêncio sobre ser alvo de uma investigação em uma instituição de caridade. O resultado da investigação veio à tona e ele resolveu se pronunciar de forma oficial por meio de sua equipe.

Tudo começou quando o príncipe Harry e o príncipe Seeiso, do Lesoto, foram acusados de praticar bullying, assédio de misoginia contra a presidente da instituição Sentebale, a Dra. Sophie Chandauka. Ela fez a acusação após ter conflitos dentro da instituição com os dois príncipes, que eram fundadores da ONG. Com isso, a Comissão de Caridade para a Inglaterra e o País de Gales realizou uma investigação sobre o caso e a conclusão inocentou os príncipes. A comissão concluiu que não existem evidências das acusações feitas pela atual presidente e ainda criticou o fato dos funcionários do local deixarem que o conflito interno se tornasse público, o que causou impacto para a reputação da instituição de caridade.

Em um comunicado, o príncipe Harry afirmou, por meio de sua equipe: “Sem surpresa, a Comissão não constatou irregularidades em relação ao cofundador e ex-patrono da Sentebale, príncipe Harry, Duque de Sussex. Também não encontraram evidências de bullying, assédio ou misoginia generalizados na instituição, como falsamente alegrado pela atual presidente. Apesar de tudo isso, o relatório é preocupantemente insuficiente em muitos aspectos, principalmente no que diz respeito ao fato de que as consequências das ações da atual presidente não serão suportadas por ela, mas pelas crianças que dependem do apoio da Sentebale”.

Príncipe Harry deixou o cargo de patrono

Em março deste ano, Harry deixou o cargo de patrono da instituição Sentebale e não tem planos de voltar para a função. Uma fonte contou que Harry e Seeiso estão devastados com toda a polêmica provocada pelas acusações.

“Esta foi a obra de vida do Príncipe Seeiso e do Príncipe Harry. Eles a fundaram há 19 anos e, durante esse tempo, investiram sangue, suor, lágrimas e seu próprio dinheiro para construir esta instituição de caridade até o que ela é: uma instituição de caridade multimilionária que só fez o bem à comunidade beneficiária apoiada em Lesoto e Botsuana", contou um informante.

Príncipe Harry desmentiu outra polêmica

O príncipe Harry resolveu tomar uma atitude radical após ser alvo de novos boatos envolvendo sua convivência com a realeza britânica. Nesta semana, ele foi alvo de um boato de que teria agredido o príncipe Andrew, que é seu tio, em uma discussão. Porém, ele veio à público para negar e anunciou que sua equipe jurídica vai entrar em contato com quem divulgou os boatos.

Tudo começou com a publicação do livro ‘A Ascensão e Queda da Casa de York. Um trecho da publicação contou que Harry e Andrew teriam vivido uma “discussão acalorada” em 2013. Segundo a obra, a discussão teria começado por causa de algo que Andrew teria dito pelas costas de Harry. Os dois teriam trocado socos e um deles deixou Andrew com o nariz sangrando.

Além disso, o livro diz que Andrew teria feito insultos contra a reputação de Meghan Markle, esposa de Harry, dizendo que ela seria ‘oportunista’. A obra ainda disse que Andrew teria problemas com seus sobrinhos há muitos anos.

Ao ver os rumores na imprensa internacional, o príncipe Harry se pronunciou por meio de sua equipe para negar os boatos. Ele informou que nunca teve uma briga com o tio e que Andrew nunca falou mal de sua esposa.

“Posso confirmar que nenhuma dessas afirmações é verdadeira. O príncipe Harry e o príncipe Andrew nunca tiveram uma briga física, nem o príncipe Andrew jamais fez esses comentários sobre a Duquesa de Sussex ao príncipe Harry. Tais são as imprecisões grosseiras e os comentários prejudiciais e difamatórios feitos no Daily Mail que posso confirmar que uma carta legal do advogado do príncipe Harry foi enviada ao veículo”, informaram.

O Palácio de Kensington e o Palácio de Buckingham também foram procurados pela imprensa internacional para se pronunciarem sobre os rumores, mas não responderam até o momento.

