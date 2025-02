Príncipe Harry elogia a presença de Meghan Markle ao seu lado: ‘Incrível'

Ao participar de eventos esportivos no Canadá, o príncipe Harry mostra seu lado romântico ao agradecer pela parceria com a esposa, Meghan Markle

O príncipe Harry acompanhou mais uma edição dos Jogos Invictus em Vancouver, Canadá, e contou com a companhia de sua esposa, Meghan Markle. Inclusive, ele fez elogios para a presença da esposa ao seu lado durante o evento esportivo.

“Ter minha esposa aqui me apoiando é incrível. Adoro que ela esteja ao meu lado. É uma parte muito importante de toda essa aventura”, afirmou ele, segundo a revista People.

Além disso, as pessoas que estavam perto do casal elogiaram a sintonia entre eles e a simpatia do príncipe. “É cheio de positividade. Harry está andando por aí com um grande sorriso no rosto e não consegue ir muito longe sem ser parado a cada poucos segundos”, afirmou um amigo.

Meghan Markle voltou ao Instagram

A duquesa Meghan Markle está de volta ao Instagram! Em janeiro, ela compartilhou um vídeo em seu novo perfil oficial para celebrar a chegada de 2025 e marcar o seu retorno para as redes sociais depois de ter desativado os seus perfis há 7 anos.

A esposa do príncipe Harry surpreendeu ao criar um novo perfil no Instagram e compartilhar um vídeo intimista. Nas imagens, ela apareceu em uma praia deserta de Montecito, Califórnia, e escreveu o ano de 2025 na areia. De acordo com a revista People, as imagens devem ter sido gravadas pelo marido dela em um momento de casal.

Vale lembrar que Meghan fazia sucesso na internet com seu blog pessoal e seu perfil no Instagram antes de entrar para a realeza. Porém, ao ficar noiva de Harry, ela precisou desativar os seus perfis pessoais para seguir as tradições da família real, que apenas possui perfis profissionais para os casais reais.

Na época, ela deletou o seu blogo pessoal em abril de 2017, pouco antes do anúncio do noivado. Em janeiro de 2018, ela deletou o seu perfil no Instagram. O casamento real aconteceu em maio de 2018, e ela apenas teve um perfil oficial com o marido para compartilhar os compromissos reais deles como Duque e Duquesa de Sussex. Porém, o perfil oficial do casal parou de ser atualizado em 2020, quando eles deixaram o trabalho como membros ativos da realeza e se mudaram para os Estados Unidos. Desde então, os dois estavam longe do Instagram.

