Príncipe Harry desabafa: 'Não sei quanto tempo meu pai ainda tem'

Em entrevista à BBC, príncipe Harry abre o jogo sobre afastamento da família real e a falta de contato com o pai, que luta contra o câncer

O príncipe Harry concedeu uma entrevista exclusiva à BBC News e falou sobre o seu afastamento da família real britânica. Ele abriu o jogo sobre o clima de tensão e a sua falta de contato com o pai, o Rei Charles III.

A entrevista foi feita após um juiz rejeitar o pedido de Harry para recuperar o mesmo nível de segurança de um membro da realeza que segue em serviço - já que ele abandonou o trabalho oficial em 2020 e perdeu o direito a segurança. Com isso, o príncipe lamentou estar longe da família.

“Eu adoraria me reconciliar com a minha família. Não adianta mais continuar brigando. A vida preciosa”, disse ele. Então, Harry citou o pai, que luta contra o câncer há mais de um ano. “Não sei quanto tempo mais meu pai tem. Ele não quer falar comigo por causa dessa questão de segurança, mas seria legal nos reconciliarmos”, afirmou.

Inclusive, o príncipe disse que o rei poderia ajudá-lo a recuperar sua segurança, mas que o pai não fez nada para apoiá-lo. “Há muito controle e habilidade nas mãos do meu pai. No fim das contas, tudo isso poderia ser resolvido por meio dele. Não necessariamente intervindo, mas se afastando, permitindo que os especialistas façam o que for necessário”, analisou.

Harry ainda destacou que não se sente seguro em levar a esposa, Meghan Markle, e os dois filhos, príncipe Archie e princesa Lilibet, para o Reino Unido por medo que algo aconteça com eles. “Eu amo meu país. Sempre amei - apesar do que algumas pessoas fizeram. Sinto falta do Reino Unido. Acho muito triste não poder mostrar aos meus filhos a minha terra natal”, afirmou.

Príncipe Harry não visita o pai desde 2024

Vale lembrar que o príncipe Harry não visita o Rei Charles III desde fevereiro de 2024. Os dois se encontraram pessoalmente no palácio logo depois da divulgação do diagnóstico de câncer de Charles. Na época, Harry viajou às pressas para a Inglaterra para demonstrar o seu apoio ao pai.

Depois desta ocasião, eles não foram mais vistos juntos. Harry esteve no Reino Unido em outras oportunidades por causa do processo na justiça, mas não tiveram relatos de idas dele ao palácio. Inclusive, na última vez em que ele esteve na Inglaterra, o pai estava na Itália.

