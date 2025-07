Príncipe George completa 12 anos e surge em imagens inéditas

Família real britânica exibe nova foto oficial do príncipe George e vídeo dele com os irmãos para celebrar os 12 anos do herdeiro do trono

Filho mais velho de príncipe William e Kate Middleton, o príncipe George fez aniversário nesta terça-feira, 22 de julho. O menino completou 12 anos de idade e apareceu em imagens inéditas nas redes sociais.

A família real britânica compartilhou uma foto de George sorridente em um passeio ao ar livre para ser a imagem oficial dos 12 anos dele. Além disso também compartilharam um vídeo do menino brincando com seus irmãos, a princesa Charlotte e o príncipe Louis.

Vale lembrar que príncipe George se prepara para ser o futuro rei do Reino Unido. Ele é o segundo nome na linha de sucessão e já recebe as orientações para assumir sua função no futuro.

Este é o último ano de George na Escola Lambrook, em Windsor. A partir do próximo ano, ele irá para o Eton College, que é só para meninos e foi frequentado por seu pai.

O prato favorito do príncipe George

Filho de Kate Middleton e príncipe William, o príncipe George possui um prato favorito para suas refeições. De acordo com o site The Mirror, ele é um apaixonado pela culinária italiana e seu prato favorito é o tradicional espaguete à carbonara.

A revelação foi feita pelo chef celebridade Aldo Zilli, que conversou com William sobre os gostos do príncipe. “William é incrível. Estou esperando o convite porque aparentemente o prato favorito do menino é espaguete à carbonara. Estou pronto para cozinhar para ele”, comentou.

Recentemente, Kate Middleton contou que os filhos adoram comer macarrão com queijo na casa da família. “Ela nos contou como as crianças gostam de cozinhar e preparam macarrão com queijo. Um mexe a farinha enquanto o outro adiciona leite e manteiga. Eles também fazem saladas”, contou uma fonte.

