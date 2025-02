Príncipe Carl Philip revela qual é o nome da filha recém-nascida

Príncipe Carl Philip e princesa Sofia fazem homenagens para suas mães ao escolherem o nome da filha recém-nascida. Saiba qual é

O príncipe Carl Philip, da Suécia, e a esposa, a princesa Sofia, já são pais pela quarta vez. Depois de deixarem a maternidade com a filha recém-nascida, eles contaram qual é o nome da criança.

De acordo com a revista Hello!, a menina recebeu o nome de: Ines Marie Lilian Silvia . Os nomes do meio dela são homenagens para suas avós - a mãe do príncipe é a Rainha Silvia, e a mãe da princesa é Marie Hellqvist.

A recém-nascida será conhecida como Princesa Ines e também como Duquesa de Västerbotten, mas não fará parte dos membros ativos da realeza porque está muito longe na linha de sucessão ao trono da Suécia. Ela é a oitava pessoa na linha de sucessão.

“De acordo com a decisão do rei em 7 de outubro de 2019, que mudou as regras da Casa Real, a princesa Ines faz parte da Família Real. No entanto, a princesa não faz parte da Casa Real e não usará o título de Alteza”, informaram. A decisão do rei é de que apenas os herdeiros diretos do futuro rei ou rainha vão receber o título de Altezas e serão membros da Casa Real.

Vale lembrar que Carl e Sofia se casaram em junho de 2015 e ela se tornou princesa após o casamento real. Os dois são membros ativos da realeza. Além da menina que acaba de nascer, eles já possuem três filhos: príncipe Alexander, de 8 anos, príncipe Gabriel, de 7 anos, e príncipe Julian, de 3 anos.

Saiba mais sobre o príncipe Carl Philip

Carl Philip é filho do Rei Carl XVI Gustaf e da Rainha Silvia. Ele nasceu em maio de 1979 e seria o príncipe herdeiro do trono da Suécia, mas a regra da realeza local mudou. Antigamente, o herdeiro era o primeiro filho homem. Porém, em 1980, a lei mudou e o primeiro filho, independente do sexo, é o herdeiro do trono. Desse modo, a irmã dele, a princesa Victoria, será a futura rainha após o seu pai.

Em sua vida, o príncipe fez o treinamento da Marinha e faz parte das forças da reserva. Ele é formado em design gráfico, administração de empresas e agricultura.