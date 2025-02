Príncipe Carl Philip, da Suécia, se torna pai pela quarta vez

Príncipe Carl Philip, da Suécia, e a princesa Sofia celebram o nascimento de mais um bebê na família, que é a primeira menina deles

O príncipe Carl Philip, da Suécia, já é pai pela quarta vez! Ele e a esposa, a princesa Sofia, deram as boas-vindas para mais um bebê nesta sexta-feira, 7. A criança é uma menina, sendo a primeira filha deles no gênero feminino.

“Hoje, sexta-feira, 7 de fevereiro, às 13h10, a princesa Sofia deu à luz uma menina no Hospital Danderyd, em Estocolmo. O príncipe Carl Philip estava presente no hospital durante todo o parto”, informaram.

A bebê veio ao mundo com 3,6 kg e 48 cm. Ela é a oitava pessoa na linha de sucessão ao trono da Suécia. O nome dela ainda não foi revelado pela família real.

Vale lembrar que Carl e Sofia se casaram em junho de 2015 e ela se tornou princesa após o casamento real. Os dois são membros ativos da realeza. Além da menina que acaba de nascer, eles já possuem três filhos: príncipe Alexander, de 8 anos, príncipe Gabriel, de 7 anos, e príncipe Julian, de 3 anos.

Saiba mais sobre o príncipe Carl Philip

Carl Philip é filho do Rei Carl XVI Gustaf e da Rainha Silvia. Ele nasceu em maio de 1979 e seria o príncipe herdeiro do trono da Suécia, mas a regra da realeza local mudou. Antigamente, o herdeiro era o primeiro filho homem. Porém, em 1980, a lei mudou e o primeiro filho, independente do sexo, é o herdeiro do trono. Desse modo, a irmã dele, a princesa Victoria, será a futura rainha após o seu pai.

Em sua vida, o príncipe fez o treinamento da Marinha e faz parte das forças da reserva. Ele é formado em design gráfico, administração de empresas e agricultura.

Carl Philip é casado com a ex-modelo Sofia Hellqvist. A união deles aconteceu em 2015 na Capela do Palácio Real de Estocolmo, e ela se tornou a princesa Sofia.

Carl e Sofia trabalham juntos na Fundação do Casal Príncipe, que é uma organização de caridade com foco em criar um mundo online seguro para os jovens.