Princesa de Dubai fica noiva de rapper após pedir divórcio com ‘regra' de O Clone

Você lembra? Princesa de Dubai pediu o divórcio com ‘regra’ exibida na novela O Clone e, agora, vai se casar com rapper que é ex de uma Kardashian

A princesa de Dubai, Sheikha Mahra, vai casar de novo! Cerca de um ano após pedir o divórcio pelo Instagram e usar uma ‘regra’ que foi exibida na novela O Clone, ela ficou noiva do rapper French Montana, que é o nome artístico de Karim Kharbouch.

Os dois exibiram o anel de noivado nas redes sociais neste final de semana. De acordo com a imprensa internacional, o noivado aconteceu em Paris, na França. Os dois estariam juntos desde 2024, quando foram vistos andando juntos pelos Emirados Árabes Unidos.

French Montana é ex-namorado de Khloé Kardashian. Por sua vez, a princesa de Dubai já teve um fim de casamento que deu o que falar na internet. Em meados de 2024, ela pediu o divórcio do seu ex-marido, Mana Al Maktoum, por meio de um post nas redes sociais. "Querido marido, como você está ocupado com outras companhias, eu declaro o nosso divórcio. Eu me divorcio de você, eu me divorcio de você, eu me divorcio de você. Sua ex-mulher", disse ela.

O desejo dela foi dito por meio de uma prática islâmica antiga, chamada de triplo talaq, no qual os homens podiam dizer três vezes a frase ‘Eu me divorcio de você’ para oficializar o divórcio. Esta prática é proibida em muitos países, mas ainda é usado por algumas pessoas. Inclusive, este estilo de divórcio foi exibido em uma cena da novela O Clone, da Globo, nos anos 2000. Na história, Said (Dalton Vigh) era casado com Jade (Giovanna Antonelli). Depois de ficar decepcionado com a esposa, ele usa a prática para se divorcio. “Eu te repudio. Eu te repudio. Eu te repudio”, disse ele.

Sheikha Mahra e French Montana - Foto: Reprodução

Saiba mais sobre quem é a princesa de Dubai

Shaikha Mahra tem 30 anos e é filha do governante de Dubai, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, que é vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e teve 26 ilhas. Ela tem mais de 4 milhões de seguidores no Instagram e é conhecida por divulgar sua cultura local e é apoiadora do empoderamento feminino. Além disso, ela é formada em Relações Internacionais.

O casamento dela com Mana Bin, que é empresário e possui várias empresas nos Emirados Árabes, aconteceu em junho de 2023 em uma festa luxuosa poucos meses depois de terem anunciado o noivado. A lua de mel deles aconteceu em Mykonos, na Grécia. Em maio de 2024, os dois tiveram uma filha.

Depois de anunciar a separação, a princesa deletou todas as fotos que tinha com o marido em seu perfil do Instagram. Inclusive, o ex-marido dela fez o mesmo e os dois pararam de se seguir. Além disso, ela usou a separação para faturar. Ela decidiu lançar um perfume com o nome de Divórcio.

A princesa criou o perfume Divórcio e já iniciou a divulgação na internet, com direito a uma imagem dela com os olhos de pantera negra. Porém, ela ainda não falou publicamente sobre o assunto, apenas anunciou o produto.

