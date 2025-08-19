Princesa da Tailândia está em coma há 3 anos e família revela o estado de saúde dela

A princesa Bha, da Tailândia, está em coma há 3 anos e a família real faz uma rara atualização sobre o estado de saúde dela. Entenda o que aconteceu

A princesa Bajrakitiyabha Mahidol, conhecida como princesa Bha, está em coma há 3 anos. Nesta semana, a família real da Tailândia fez uma rara atualização sobre o estado de saúde da jovem, que é a filha mais velha do rei Maha Vajiralongkorn.

A princesa Bha está com 45 anos de idade e foi internada em estado de coma em dezembro de 2022, quando desmaiou em decorrência de um problema cardíaco. Desde então, ela segue hospitalizada e inconsciente em Bangkok.

Depois de todo esse tempo, a família real da Tailândia forneceu uma rara atualização sobre o estado da saúde da princesa. O boletim médico informou que ela está com uma grave infecção na corrente sanguínea e precisou tomar medicamentos para estimular a pressão arterial e ajustar seus níveis vitais.

Além disso, o comunicado revelou que os pulmões e os rins dela funcionam por meio de equipamentos médicos e medicamentos, incluindo sessões de diálise.

Quem é a princesa Bha?

A princesa Bha é a filha mais velha do rei Maha Vajiralongkorn, de 71 anos. Ela é fruto do casamento dele com Soamsawali Kitiyakara. Ela se tornou em Direito e Relações Internacionais em universidades da Tailândia e dos Estados Unidos, e chegou a trabalhar como embaixadora na Áustria.

A princesa também trabalhou em parceria com a ONU e ajudou a criar as Regras de Bangkok, que defende a forma como as mulheres encarceradas devem ser tratadas. Antes de ficar em coma, ela foi considerada uma possível herdeira do trono da Tailândia.

Vale lembrar que o rei tem outros cinco filhos, frutos do segundo casamento. Porém, eles foram banidos da Tailândia quando a mãe fugiu com os filhos para a Inglaterra e Estados Unidos. Apenas dois dos filhos do rei voltaram a viver com ele na Tailândia nos últimos anos. Os rumores da região dizem que o herdeiro do trono deve ser o filho mais novo do rei, o príncipe Dipangkorn Rasmijoti, de 20 anos, que é fruto do terceiro casamento do monarca.

A morte do príncipe que ficou 20 anos em coma

O príncipe Al-Waleed bin Khaled bin Talal Al Saud, conhecido como príncipe Adormecido, morreu aos 36 anos de idade em julho de 2025. A morte dele foi anunciada por seu pai, o príncipe Khaled bin Talal Al Saud, que informou que seu filho morreu em um centro médico na Arábia Saudita.

“Com corações que creem na vontade e no decreto de Alá, e com profunda tristeza e pesar, lamentamos a morte de nosso amado filho: príncipe Al-Waleed bin Khaled bin Talal Abdulaziz Al Saud, que Alá tenha misericórdia dele, que faleceu hoje”, disse ele na rede social X.

O jovem príncipe estava em coma desde que sofreu um acidente de carro aos 16 anos de idade. Na época, ele estudava na faculdade militar de Londres, Inglaterra, e sofreu várias lesões cerebrais graves e hemorragia interna. Segundo o jornal Royal News, o príncipe estava em ventilador mecânico e era alimentado por sonda há duas décadas.

O pai dele se recusava a desligar os aparelhos de suporte à vida do rapaz, que mantido vivo por causa dos equipamentos médicos. Porém, o rapaz nunca recuperou sua consciência plena. “Se Deus quisesse que ele morresse no acidente, ele estaria no túmulo agora”, disse o pai. Ao longo dos anos, o jovem príncipe teve apenas pequenos sinais de movimento corporal, como movimentar os dedos ou a cabeça, mas os médicos não afirmar que isso possa indicar que um dia ele recupere a consciência.

O príncipe Al-Waleed é bisneto do rei Abdulaziz, fundador da Arábia Saudita, filho do príncipe Khaled bin Talal Al Saud e sobrinho-neto do atual rei da região, o rei Salman bin Abdulaziz Al Saud.