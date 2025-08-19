CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Realeza
  2. Princesa da Tailândia está em coma há 3 anos e família revela o estado de saúde dela
Realeza / Família real

Princesa da Tailândia está em coma há 3 anos e família revela o estado de saúde dela

A princesa Bha, da Tailândia, está em coma há 3 anos e a família real faz uma rara atualização sobre o estado de saúde dela. Entenda o que aconteceu

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 19/08/2025, às 19h29

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Celebração em homenagem ao rei Maha Vajiralongkorn em Bangkok
Celebração em homenagem ao rei Maha Vajiralongkorn em Bangkok - Foto: Getty Images

A princesa Bajrakitiyabha Mahidol, conhecida como princesa Bha, está em coma há 3 anos. Nesta semana, a família real da Tailândia fez uma rara atualização sobre o estado de saúde da jovem, que é a filha mais velha do rei Maha Vajiralongkorn.

A princesa Bha está com 45 anos de idade e foi internada em estado de coma em dezembro de 2022, quando desmaiou em decorrência de um problema cardíaco. Desde então, ela segue hospitalizada e inconsciente em Bangkok.

Depois de todo esse tempo, a família real da Tailândia forneceu uma rara atualização sobre o estado da saúde da princesa. O boletim médico informou que ela está com uma grave infecção na corrente sanguínea e precisou tomar medicamentos para estimular a pressão arterial e ajustar seus níveis vitais.

Além disso, o comunicado revelou que os pulmões e os rins dela funcionam por meio de equipamentos médicos e medicamentos, incluindo sessões de diálise.

Quem é a princesa Bha?

A princesa Bha é a filha mais velha do rei Maha Vajiralongkorn, de 71 anos. Ela é fruto do casamento dele com Soamsawali Kitiyakara. Ela se tornou em Direito e Relações Internacionais em universidades da Tailândia e dos Estados Unidos, e chegou a trabalhar como embaixadora na Áustria.

A princesa também trabalhou em parceria com a ONU e ajudou a criar as Regras de Bangkok, que defende a forma como as mulheres encarceradas devem ser tratadas. Antes de ficar em coma, ela foi considerada uma possível herdeira do trono da Tailândia. 

Vale lembrar que o rei tem outros cinco filhos, frutos do segundo casamento. Porém, eles foram banidos da Tailândia quando a mãe fugiu com os filhos para a Inglaterra e Estados Unidos. Apenas dois dos filhos do rei voltaram a viver com ele na Tailândia nos últimos anos. Os rumores da região dizem que o herdeiro do trono deve ser o filho mais novo do rei, o príncipe Dipangkorn Rasmijoti, de 20 anos, que é fruto do terceiro casamento do monarca.

A morte do príncipe que ficou 20 anos em coma

O príncipe Al-Waleed bin Khaled bin Talal Al Saud, conhecido como príncipe Adormecido, morreu aos 36 anos de idade em julho de 2025. A morte dele foi anunciada por seu pai, o príncipe Khaled bin Talal Al Saud, que informou que seu filho morreu em um centro médico na Arábia Saudita.

Com corações que creem na vontade e no decreto de Alá, e com profunda tristeza e pesar, lamentamos a morte de nosso amado filho: príncipe Al-Waleed bin Khaled bin Talal Abdulaziz Al Saud, que Alá tenha misericórdia dele, que faleceu hoje”, disse ele na rede social X.

O jovem príncipe estava em coma desde que sofreu um acidente de carro aos 16 anos de idade. Na época, ele estudava na faculdade militar de Londres, Inglaterra, e sofreu várias lesões cerebrais graves e hemorragia interna. Segundo o jornal Royal News, o príncipe estava em ventilador mecânico e era alimentado por sonda há duas décadas.

O pai dele se recusava a desligar os aparelhos de suporte à vida do rapaz, que mantido vivo por causa dos equipamentos médicos. Porém, o rapaz nunca recuperou sua consciência plena. “Se Deus quisesse que ele morresse no acidente, ele estaria no túmulo agora”, disse o pai. Ao longo dos anos, o jovem príncipe teve apenas pequenos sinais de movimento corporal, como movimentar os dedos ou a cabeça, mas os médicos não afirmar que isso possa indicar que um dia ele recupere a consciência.

O príncipe Al-Waleed é bisneto do rei Abdulaziz, fundador da Arábia Saudita, filho do príncipe Khaled bin Talal Al Saud e sobrinho-neto do atual rei da região, o rei Salman bin Abdulaziz Al Saud.

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

princesaTailândia

Leia também

Família

Princesa Charlene, de Mônaco - Foto: Getty Images

Princesa Charlene, de Mônaco, viveu tragédia na infância que a marcou para sempre

Revelações

Princesa Diana - Foto: Getty Images

Biógrafo faz revelação chocante sobre visão da princesa Diana sobre os filhos

Decisão

Kate Middleton - Foto: Getty Images

Kate Middleton vai se mudar com a família após encontrar casa dos sonhos

Evento

Rei Charles III - Foto: Getty Images

Rei Charles III chora em evento oficial da realeza britânica

Curiosidades

Príncipe William - Foto: Getty Images

Você sabia? Príncipe William já dormiu uma noite na rua. Saiba o motivo

TV

Meghan Markle - Foto: Reprodução / Netflix

Meghan Markle faz revelações sobre o príncipe Harry em novo trailer da Netflix

Últimas notícias

Carla DiazMédico alerta sobre doença enfrentada por Carla Diaz: 'Mulheres são as mais atingidas'
Bruna BiancardiBruna Biancardi exibe novas fotos das filhas após polêmica com Amanda Kimberlly
David Hekili Kenui BellAutópsia do ator de 'Lilo & Stitch' revela novos detalhes sobre sua morte
Maiara e MaraisaMaiara afirma se inspirar no relacionamento de Maraisa
Maya MassaferaMaya Massafera revela quanto já gastou para mudar aparência
Kylie Jenner e Timothée ChalametTimothée Chalamet e Kylie Jenner são flagrados juntos em meio a rumores
Poliana Rocha e LeonardoLeonardo revela que já viveu fase conturbada em seu casamento
Vera VielVera Viel faz nova biópsia após exame sobre o câncer
NoneOfertas do dia: novo Samsung Galaxy S25 Edge com 39% de desconto
Taís Araujo7 segredos de beleza de Taís Araujo que você também pode usar
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade