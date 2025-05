Princesa da Itália diz que é um milagre estar viva após ficar na UTI

Princesa Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie, da Itália, desabafa após sofrer acidente de moto que a deixou na UTI

A princesa Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie, da realeza italiana, surpreendeu ao afirmar que é um milagre estar viva. Ela contou que sofreu um grave acidente de moto há pouco tempo e ficou na UTI de um hospital.

Nas redes sociais, ela mostrou fotos do período que ficou no hospital. Nas imagens, ela apareceu com capacete e também passando por exames no hospital. Na legenda, ela falou sobre os momentos desesperadores após o acidente.

"Tenho uma sorte incrível de estar viva. Bati de cabeça em um muro enquanto pilotava uma moto e acabei na UTI. Sobreviver a isso foi um verdadeiro milagre. Queria compartilhar minha própria experiência, pois agora percebi mais do que nunca que as motocicletas são potentes e emocionantes, mas também implacáveis. Por favor, pilotem com cuidado. Usem proteção total, especialmente um capacete adequado. O meu salvou minha vida", disse ela.

"Meus mais profundos agradecimentos à excelente equipe do Center Hospitalier Princesse Grace pelo atendimento especializado durante aqueles dias críticos, e à equipe médica de emergência e aos socorristas presentes no local, cujas ações rápidas e decisivas naqueles primeiros momentos fizeram toda a diferença", afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Princess Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie (@carolinadebourbon)

Quem é a princesa Maria Carolina?

A princesa Maria Carolina de Borbone delle Due Sicilie é a filha mais velha do príncipe Carlo, Duque de Castro, de 62 anos, e da princesa Camilla, Duquesa de Castro, de 54 anos. Ela é Duquesa da Calábria e Duquesa de Palermo.

Carolina e sua irmã, Chiara, são conhecidas como aristocratas. Elas fazem festas luxuosas e frequentam eventos sofisticados com looks poderosos.

O pai delas, o príncipe Carlo, é o herdeiro da extinta Casa de Borbone delle Due Sicilie, que descende da Dinastia Capetiana e governou o sul da Itália e a Sicília no passado. Enquanto isso, a mãe delas, Camilla, é filha do empresário Camillo Crociani e da atriz Edy Vessel.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Princess Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie (@carolinadebourbon)

Leia também: Os 3 hábitos de Kate Middleton para ter uma vida saudável